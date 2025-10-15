  • Menu
PM Modi: రేపు కర్నూలుకు ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ
PM Modi: రేపు కర్నూలు, నంద్యాల జిల్లాల్లో ప్రధాని మోడీ పర్యటించనున్నారు.

PM Modi: రేపు కర్నూలు, నంద్యాల జిల్లాల్లో ప్రధాని మోడీ పర్యటించనున్నారు. ఈ పర్యటనలో భాగంగా రాయలసీమ అభివృద్ధికి ఊతమిచ్చేలా సుమారు 13వేల 429 కోట్ల విలువైన 16 కీలక ప్రాజెక్టులకు ఆయన శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. సూపర్‌ జీఎస్టీ- సూపర్‌ సేవింగ్స్‌ భారీ బహిరంగ సభలో ప్రధాని పాల్గొని ఈ ప్రాజెక్టులకు శ్రీకారం చుడతారు. ఈ కార్యక్రమానికి సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్, మంత్రి నారా లోకేశ్‌తో పాటు కేంద్ర, రాష్ట్ర మంత్రులు, కూటమి నాయకులు హాజరుకానున్నారు.

