Pawan Kalyan: సీఎం చంద్రబాబుతో పవన్ కళ్యాణ్ కీలక చర్చలు
Pawan Kalyan: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో మరోసారి కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి, జనసేనాని పవన్ కళ్యాణ్ మంగళవారం ఉండవల్లిలోని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు నివాసానికి చేరుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రితో పవన్ కళ్యాణ్ భేటీ అయ్యారు. రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతం నెలకొన్న వివిధ రాజకీయ, సామాజిక అంశాలపై వీరిద్దరి మధ్య సుదీర్ఘ చర్చ జరగనుంది.
చర్చకు రానున్న ప్రధానాంశాలు ఇవే:
ఇటీవల దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన తిరుమల లడ్డూ కల్తీ వ్యవహారం, ప్రాయశ్చిత్త దీక్ష, మరియు దీనిపై ప్రభుత్వం నియమించిన వన్ మ్యాన్ కమిషన్ విచారణ తీరుపై ఇరువురు నేతలు చర్చించనున్నారు.
రాష్ట్రంలో ఇటీవల చోటుచేసుకుంటున్న శాంతిభద్రతల అంశాలు, ఇతర కీలక పరిణామాలపై సమీక్ష జరిపే అవకాశం ఉంది. టీడీపీ, జనసేన, బీజేపీ పార్టీల మధ్య సమన్వయం మరింత పటిష్టం చేయడంపై దృష్టి సారించనున్నారు. క్షేత్రస్థాయిలో మూడు పార్టీల కార్యకర్తల మధ్య సత్సంబంధాల గురించి చర్చించే అవకాశం ఉంది.
ఇప్పటికే మొదటి విడత నామినేటెడ్ పదవుల భర్తీ పూర్తి కాగా, మిగిలిన కీలకమైన పదవుల కేటాయింపుపై పవన్, చంద్రబాబు ఓ నిర్ణయానికి వచ్చే అవకాశం కనిపిస్తోంది. రాష్ట్ర సర్కార్ తీసుకుంటున్న నిర్ణయాల్లో వేగం పెంచడంతో పాటు, ప్రజల్లోకి సంక్షేమ పథకాలను సమర్థవంతంగా తీసుకెళ్లడంపై ఈ భేటీలో దిశానిర్దేశం చేయనున్నారు.