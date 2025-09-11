  • Menu
Home  > ఆంధ్రప్రదేశ్

Pawan Kalyan: ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు

Pawan Kalyan: ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు
x

Pawan Kalyan: ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు

Highlights

Pawan Kalyan: జాతీయ అటవీ అమరవీరుల సంస్మరణ దినోత్సవం సందర్భంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి, అటవీశాఖ మంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ కీలక ప్రకటన చేశారు.

Pawan Kalyan: జాతీయ అటవీ అమరవీరుల సంస్మరణ దినోత్సవం సందర్భంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి, అటవీశాఖ మంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ కీలక ప్రకటన చేశారు. అటవీ సంపదను, వన్యప్రాణులను రక్షించే క్రమంలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన ఉద్యోగుల కుటుంబాల సంక్షేమం కోసం కూటమి ప్రభుత్వం రూ. 5 కోట్లు విడుదల చేసినట్లు ఆయన తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా సీఎం చంద్రబాబు నాయుడుకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు.

అటవీ అమరవీరుల ధైర్య సాహసాలను స్మరించుకోవడం మనందరి బాధ్యత అని పవన్ కళ్యాణ్ అన్నారు. వారి త్యాగాలు భవిష్యత్ తరాలకు స్ఫూర్తిగా నిలుస్తాయని పేర్కొన్నారు.

అడవుల రక్షణ కోసం ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న చర్యలను కూడా ఆయన వివరించారు:

ఆధునిక ఆయుధాలు: అటవీ రక్షకులకు ఆధునిక ఆయుధాలు, రక్షణ సామాగ్రి, కమ్యూనికేషన్ సౌకర్యాలు మరియు వాహనాలను అందిస్తున్నారు.

ప్రత్యేక శిక్షణ: అత్యవసర పరిస్థితుల్లో స్వీయ రక్షణ, అక్రమ కార్యకలాపాలను ఎదుర్కోవడానికి ప్రత్యేక శిక్షణ కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తున్నారు.

అడవులు మన జాతి సంపద అని, వాటిని కాపాడుకోవడం ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యత అని పవన్ కళ్యాణ్ స్పష్టం చేశారు.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick