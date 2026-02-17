  • Menu
Supreme Court: ఓఎంసీ కేసులో శ్రీలక్ష్మికి సుప్రీంకోర్టు షాక్: డిశ్చార్జ్ పిటిషన్ కొట్టివేత.. విచారణ ఎదుర్కోవాల్సిందే!

Supreme Court: గాలి జనార్దన్ రెడ్డికి చెందిన ఓబుళాపురం మైనింగ్ కంపెనీ (OMC) అక్రమ మైనింగ్ కేసులో ఐఏఎస్ అధికారిణి శ్రీలక్ష్మికి అత్యున్నత న్యాయస్థానంలో భారీ చుక్కెదురైంది.

Supreme Court: గాలి జనార్దన్ రెడ్డికి చెందిన ఓబుళాపురం మైనింగ్ కంపెనీ (OMC) అక్రమ మైనింగ్ కేసులో ఐఏఎస్ అధికారిణి శ్రీలక్ష్మికి అత్యున్నత న్యాయస్థానంలో భారీ చుక్కెదురైంది. తనను ఈ కేసు నుంచి తప్పించాలంటూ (డిశ్చార్జ్) ఆమె దాఖలు చేసిన పిటిషన్‌ను కొట్టివేస్తూ గతంలో తెలంగాణ హైకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పును సుప్రీంకోర్టు సమర్థించింది.

సీబీఐ వాదనలు మరియు కోర్టు వ్యాఖ్యలు:

ఈ కేసు విచారణ సందర్భంగా సీబీఐ గట్టి వాదనలు వినిపించింది. క్యాప్టివ్ మైనింగ్ అనే పదాన్ని జీవో నుంచి తొలగించడం ద్వారా అక్రమ మైనింగ్‌కు శ్రీలక్ష్మి దారులు తెరిచారని సీబీఐ ఆరోపించింది. శ్రీలక్ష్మి పదవిలో ఉన్న కాలంలో ఆమె మరిది భారీగా అక్రమాస్తులు కూడబెట్టారని, దీని వెనుక ఆమె ప్రమేయం ఉందని కోర్టు దృష్టికి తీసుకెళ్లింది.

స్టేపై సుప్రీంకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు:

జస్టిస్ ఎం.ఎం. సుందరేశ్ ధర్మాసనం ఈ తీర్పునిస్తూ గతంలో జరిగిన పొరపాటును అంగీకరించింది. "గతంలో మరో కేసుగా భావించి పొరపాటున ఈ కేసుపై స్టే ఇచ్చాం. ఇప్పుడు ఆ పొరపాటును సవరిస్తున్నాం. మేము పొరపాటున ఇచ్చిన స్టేను నిందితులు ఇన్నాళ్లూ ఎంజాయ్ చేశారు" అని ధర్మాసనం ఘాటుగా వ్యాఖ్యానించింది.

ట్రయల్ కోర్టుకు ఆదేశం:

హైకోర్టు ఆదేశాలను సమర్థిస్తూ, శ్రీలక్ష్మిపై ట్రయల్ కోర్టులో విచారణను కొనసాగించాలని సుప్రీంకోర్టు ఆదేశించింది. దీంతో ఆమె విచారణను ఎదుర్కోవడమే కాకుండా, ఈ కేసులో న్యాయపరమైన చిక్కులు మరింత బిగిసే అవకాశం కనిపిస్తోంది. ఇప్పటికే ఈ కేసులో అనేక మలుపులు చోటుచేసుకోగా, తాజా తీర్పుతో ఐఏఎస్ వర్గాల్లో చర్చ మొదలైంది.

