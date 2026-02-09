  • Menu
NTR District: ఆడపిల్లలంటే అలుసు కాదు.. ఆత్మగౌరవం! తండ్రి పాడె మోసి, అంతిమ సంస్కారాలు నిర్వహించిన నలుగురు కుమార్తెలు

NTR District: ఆడపిల్లలంటే అలుసు కాదు.. ఆత్మగౌరవం! తండ్రి పాడె మోసి, అంతిమ సంస్కారాలు నిర్వహించిన నలుగురు కుమార్తెలు
NTR District: ఆడపిల్లలంటే అలుసు కాదు.. ఆత్మగౌరవం! తండ్రి పాడె మోసి, అంతిమ సంస్కారాలు నిర్వహించిన నలుగురు కుమార్తెలు

Highlights

NTR District: "కొడుకు లేకపోతే ముక్తి కలగదు.. తండ్రికి అంతిమ సంస్కారాలు కుమారుడే చేయాలి" అనే పాతకాలపు సామాజిక కట్టుబాట్లను పటాపంచలు చేశారు ఆ నలుగురు కుమార్తెలు.

NTR District: "కొడుకు లేకపోతే ముక్తి కలగదు.. తండ్రికి అంతిమ సంస్కారాలు కుమారుడే చేయాలి" అనే పాతకాలపు సామాజిక కట్టుబాట్లను పటాపంచలు చేశారు ఆ నలుగురు కుమార్తెలు. కన్నతండ్రిపై తమకున్న ప్రేమాభిమానాలను చాటుకుంటూ, తాము కొడుకులకు ఏమాత్రం తక్కువ కాదని నిరూపించారు. ఎన్టీఆర్ జిల్లా నరసాపురం గ్రామంలో జరిగిన ఈ ఘటన ప్రస్తుతం అందరినీ కంటతడి పెట్టిస్తోంది.

అండగా నిలిచే వ్యక్తి.. అనారోగ్యంతో కన్నుమూత

నరసాపురం గ్రామానికి చెందిన ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త గంధం సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరరావు (75) శనివారం రాత్రి అనారోగ్యంతో కన్నుమూశారు. గ్రామంలో ఎవరికి ఏ కష్టం వచ్చినా ముందుండి ఆదుకునే వ్యక్తిగా ఆయనకు మంచి పేరుంది. ఆయన మరణంతో గ్రామంలో విషాద ఛాయలు అలముకున్నాయి.

పాడె మోసి.. తుది వీడ్కోలు పలికి..

సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరరావుకు కుమారులు లేరు, నలుగురు కుమార్తెలే. తండ్రి మరణంతో కుంగిపోకుండా, ఆయనకు జరగాల్సిన అంతిమ క్రతువులను తామే నిర్వహించాలని ఆ నలుగురు కుమార్తెలు సాహసోపేతమైన నిర్ణయం తీసుకున్నారు.

సాధారణంగా పురుషులు మాత్రమే చేసే కార్యక్రమాన్ని తాము భుజాన వేసుకున్నారు. తండ్రి పాడెను నలుగురు కుమార్తెలు మోస్తుంటే.. ఆ దృశ్యం చూసి గ్రామస్తులు భావోద్వేగానికి లోనయ్యారు. శ్మశాన వాటికలో కూడా కుమారుల్లానే అన్ని క్రతువులను స్వయంగా పూర్తి చేసి, తండ్రి పట్ల తమ బాధ్యతను చాటుకున్నారు.

ఎంపీ కేశినేని చిన్ని పరామర్శ

ఈ విషయం తెలుసుకున్న విజయవాడ ఎంపీ కేశినేని చిన్ని ఫోన్ ద్వారా కుటుంబ సభ్యులను పరామర్శించారు. ఆడపిల్లలు ధైర్యంగా ముందుకు వచ్చి తండ్రికి అంతిమ సంస్కారాలు నిర్వహించడం వారి సంస్కారానికి నిదర్శనమని ఆయన కొనియాడారు. "ఆడపిల్లలు కేవలం ఇంటికే పరిమితం కాదు.. అవసరమైతే కొడుకుల్లా మారి కుటుంబ భారాన్ని, బాధ్యతలను భుజాన వేసుకోగలరని" ఈ ఘటన మరోసారి నిరూపించింది.

