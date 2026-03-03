ప్రాణం మీదకు వస్తే పామునైనా వదలదు.. వైరల్ అవుతున్న కప్ప సాహసం!
Frog Swallows Snake: ప్రకృతిలో ఎప్పుడూ ఒకే రూల్ ఉంటుంది.. పాము కప్పను వేటాడుతుంది.
Frog Swallows Snake: ప్రకృతిలో ఎప్పుడూ ఒకే రూల్ ఉంటుంది.. పాము కప్పను వేటాడుతుంది. కానీ, ఒక్కోసారి కాలం కలిసి రాకపోతే సీన్ రివర్స్ అవుతుందని ఏలూరు జిల్లాలో జరిగిన ఈ ఘటనే నిదర్శనం. 'కరవమంటే కప్పకు కోపం.. విడవమంటే పాముకు కోపం' అనే సామెతను తిరగేస్తూ.. ఇక్కడ పామునే కప్ప వేటాడి అందరినీ ముక్కున వేలేసుకునేలా చేసింది.
ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రం ద్వారకాతిరుమల శ్రీవారి మాధవుని కుంట వద్ద ఉన్న కాలువలో ఈ వింత చోటుచేసుకుంది. సాధారణంగా పామును చూడగానే ప్రాణభయంతో పారిపోయే కప్ప, అక్కడ మాత్రం "తగ్గేదేలే" అంటూ ఎదురుదాడికి దిగింది. తన ప్రాణం మీదకు రావడంతో, తన కంటే పరిమాణంలో పెద్దగా ఉన్న పామునే నోట పట్టి మింగేయడానికి ప్రయత్నించింది.
మింగలేక.. వదలలేక..:
పాము తోక భాగాన్ని నోట్లోకి తీసుకున్న కప్ప, ఆ తర్వాత పడిన పాట్లు స్థానికులను నవ్వుల్లో ముంచెత్తాయి.
పెద్ద సాహసం: తన పొట్ట సైజు కంటే పెద్దగా ఉన్న పామును సగం వరకు మింగేసింది.
భయం: ఒకవేళ పామును వదిలేస్తే అది తిరిగి తనను కరుస్తుందన్న భయంతో, నోటితో గట్టిగా పట్టుకుంది.
సతమతం: అటు లోపలికి మింగలేక, ఇటు బయటకు వదలలేక ఆ కప్ప పడిన తిప్పలు చూసి దారిన పోయేవారు ఆశ్చర్యపోయారు.
సోషల్ మీడియాలో వైరల్:
"విడవమంటే కప్పకే కోపం" అన్నట్లుగా ఉన్న ఈ దృశ్యాన్ని స్థానికులు తమ ఫోన్లలో బంధించారు. ప్రాణం మీదకు వస్తే చిన్న జీవి అయినా ఎంతకైనా తెగిస్తుందని ఈ సంఘటన నిరూపించింది. ప్రకృతిలో జరిగే ఇటువంటి అరుదైన పోరాట దృశ్యాలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతున్నాయి. ఈ వింతను చూసేందుకు స్థానికులు భారీగా తరలివచ్చారు.