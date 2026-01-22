Road Accident: నంద్యాలలో అర్ధరాత్రి భీభత్సం.. బస్సు - లారీ ఢీకొని మంటలు.. ముగ్గురు సజీవ దహనం!
Road Accident: నంద్యాల జిల్లాలో అర్ధరాత్రి ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం సంభవించింది. ప్రైవేట్ బస్సు, లారీ ఢీకొనడంతో మంటలు చెలరేగి ముగ్గురు సజీవ దహనమయ్యారు.
Road Accident: ఆంధ్రప్రదేశ్లోని నంద్యాల జిల్లాలో గురువారం అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత అత్యంత ఘోరమైన రోడ్డు ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ఒక ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సు మరియు లారీ ఢీకొన్న ఘటనలో మంటలు చెలరేగి ముగ్గురు వ్యక్తులు మృతి చెందారు. ఈ ప్రమాద దృశ్యాలు స్థానికంగా పెను కలకలం రేపాయి.
అసలేం జరిగింది?
విశ్వసనీయ సమాచారం ప్రకారం, ఒక ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సు వేగంగా వెళ్తుండగా అకస్మాత్తుగా టైర్ పంచర్ అయ్యింది. దీంతో డ్రైవర్ నియంత్రణ కోల్పోవడంతో బస్సు డివైడర్ను దాటుకుంటూ వెళ్లి ఎదురుగా వస్తున్న లారీని బలంగా ఢీకొట్టింది. ఢీకొన్న వెంటనే రెండు వాహనాల్లో మంటలు చెలరేగాయి.
ముగ్గురి దుర్మరణం - సజీవ దహనం:
ఈ అగ్నిప్రమాదంలో వాహనాల్లో చిక్కుకుపోయిన ముగ్గురు వ్యక్తులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు.
బస్సు డ్రైవర్: కడప జిల్లాకు చెందిన భాస్కర్ ప్రమాద స్థలంలోనే మృతి చెందాడు.
లారీ డ్రైవర్ & క్లీనర్: లారీ క్యాబిన్లో ఇరుక్కుపోయిన డ్రైవర్ మరియు క్లీనర్లు మంటల ధాటికి సజీవ దహనమయ్యారు. వీరి మృతదేహాలు గుర్తుపట్టలేనంతగా కాలిపోయాయి.
స్థానికుల సాహసం - తప్పిన పెను ప్రమాదం:
ప్రమాద సమయంలో బస్సులో సుమారు 36 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నారు. మంటలు వ్యాపించడాన్ని గమనించిన స్థానికులు తక్షణమే స్పందించి, కిటికీలు పగులగొట్టి ప్రయాణికులను బయటకు తీసుకొచ్చారు. స్థానికుల అప్రమత్తత వల్ల ప్రయాణికులందరూ స్వల్ప గాయాలతో ప్రాణాలతో బయటపడ్డారు.
పోలీసుల దర్యాప్తు:
సమాచారం అందుకున్న వెంటనే అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మంటలను ఆర్పేశారు. నంద్యాల జిల్లా ఎస్పీ సునీల్ షొరాణ్, ఆళ్లగడ్డ డీఎస్పీ ప్రమోద్ కుమార్ ప్రమాద స్థలాన్ని పరిశీలించారు. క్షతగాత్రులను చికిత్స నిమిత్తం నంద్యాల ప్రభుత్వ జనరల్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు.