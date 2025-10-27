  • Menu
Cyclone Montha: మొంథా తుపానుపై మంత్రి నారాయణ సమీక్ష

Highlights

Cyclone Montha: సీఎం చంద్రబాబు సూచనలో ఒక్క ప్రాణనష్టం జరగకుండా... ఆస్తి నష్టాన్ని వీలైనంత వరకూ తగ్గించేలా చర్యలు తీసుకున్నట్లు మంత్రి నారాయణ వివరించారు.

Cyclone Montha: సీఎం చంద్రబాబు సూచనలో ఒక్క ప్రాణనష్టం జరగకుండా... ఆస్తి నష్టాన్ని వీలైనంత వరకూ తగ్గించేలా చర్యలు తీసుకున్నట్లు మంత్రి నారాయణ వివరించారు. ఈ నేపథ్యంలో కాకినాడ జిల్లా ఉన్నతాధికారులతో ఇన్చార్జి మంత్రి నారాయణ సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు. ఇబ్బందికరమైన వాతావరణం తలెత్తకుండా సిబ్బందిని సన్నద్ధం చేసామన్నారు.

