Nara Lokesh: ఏపీలో డబుల్ ఇంజిన్ బుల్లెట్ ట్రైన్ సర్కార్
Nara Lokesh: ప్రధాని మోడీ ఏ కార్యక్రమం చేపట్టినా విజయమేనని మంత్రి లోకేష్ అన్నారు.
ప్రధాని మోడీ భారత్ను తిరుగులేని శక్తిగా మారుస్తున్నారని మంత్రి నారా లోకేష్ కొనియాడారు. కేంద్రంలో నమో..! రాష్ట్రంలో CBN. ఇది డబుల్ ఇంజిన్ సర్కార్ కాదు..! డబుల్ ఇంజిన్ బుల్లెట్ ట్రైన్ సర్కార్..! నమో సహకారంతో విశాఖ ఉక్కును కాపాడుకున్నమని అన్నారు.
