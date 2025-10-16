  • Menu
Nara Lokesh: ఏపీలో డబుల్‌ ఇంజిన్‌ బుల్లెట్‌ ట్రైన్‌ సర్కార్‌

Nara Lokesh: ఏపీలో డబుల్‌ ఇంజిన్‌ బుల్లెట్‌ ట్రైన్‌ సర్కార్‌
Nara Lokesh: ఏపీలో డబుల్‌ ఇంజిన్‌ బుల్లెట్‌ ట్రైన్‌ సర్కార్‌

Nara Lokesh: ప్రధాని మోడీ ఏ కార్యక్రమం చేపట్టినా విజయమేనని మంత్రి లోకేష్‌ అన్నారు.

Nara Lokesh: ప్రధాని మోడీ ఏ కార్యక్రమం చేపట్టినా విజయమేనని మంత్రి లోకేష్‌ అన్నారు. సూపర్‌ జీఎస్టీ- సూపర్‌ సేవింగ్స్ పేరుతో ఏర్పాటు చేసిన బహిరంగసభకు ప్రధాని మోడీ, గవర్నర్‌ జస్టిస్‌ అబ్దుల్‌ నజీర్‌, సీంఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌ కల్యాణ్ తదితరులు హాజరయ్యారు.

ప్రధాని మోడీ భారత్‌ను తిరుగులేని శక్తిగా మారుస్తున్నారని మంత్రి నారా లోకేష్‌ కొనియాడారు.‎ కేంద్రంలో నమో..! రాష్ట్రంలో CBN‌. ఇది డబుల్‌ ఇంజిన్‌ సర్కార్‌ కాదు..! డబుల్‌ ఇంజిన్‌ బుల్లెట్‌ ట్రైన్‌ సర్కార్..!‌ నమో సహకారంతో విశాఖ ఉక్కును కాపాడుకున్నమని అన్నారు.

