Vijayawada: విజయవాడలో వైద్య విద్యార్థిని అనుమానాస్పద మృతి: హాస్టల్ గదిలో విగతజీవిగా ఎంబీబీఎస్ విద్యార్థిని!

Vijayawada: విజయవాడలో వైద్య విద్యార్థిని అనుమానాస్పద మృతి: హాస్టల్ గదిలో విగతజీవిగా ఎంబీబీఎస్ విద్యార్థిని!
Highlights

Vijayawada: విజయవాడలో ఒక వైద్య విద్యార్థిని తన గదిలో విగతజీవిగా కనిపించడం స్థానికంగా కలకలం రేపింది. ఈ ఘటనపై పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు.

Vijayawada: విజయవాడలోని ఒక ప్రైవేట్ కళాశాలలో ఎంబీబీఎస్ (MBBS) చదువుతున్న విద్యార్థిని తన హాస్టల్ గదిలో/నివాసంలో అనుమానాస్పద స్థితిలో మృతి చెందింది. మృతురాలిని తూర్పుగోదావరి జిల్లాకు చెందిన యువతిగా గుర్తించారు. ఆమె విజయవాడలో ఉంటూ వైద్య విద్యను అభ్యసిస్తోంది. తోటి విద్యార్థులు గమనించి సమాచారం అందించడంతో విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు మృతదేహాన్ని స్వాధీనం చేసుకుని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం ఆసుపత్రికి తరలించారు.

ఇది ఆత్మహత్య లేక మరేదైనా కారణమా అనే కోణంలో పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ఘటనా స్థలంలో ఎలాంటి సూసైడ్ నోట్ లభించలేదని సమాచారం. విద్యార్థిని మరణ వార్త విన్న కుటుంబ సభ్యులు కన్నీరుమున్నీరవుతున్నారు. తమ కుమార్తె మృతిపై సమగ్ర విచారణ జరిపించాలని వారు కోరుతున్నారు.

పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని, విద్యార్థిని ఫోన్ కాల్ డేటా మరియు సోషల్ మీడియా ఖాతాలను పరిశీలిస్తున్నారు. కళాశాల యాజమాన్యం మరియు స్నేహితుల నుంచి కూడా వివరాలు సేకరిస్తున్నారు.

