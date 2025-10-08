Manchu Vishnu: మోహన్బాబు యూనివర్సిటీపై జరిమానా.. ప్రకటన విడుదల చేసిన మంచు విష్ణు
Manchu Vishnu: మోహన్ బాబు యూనివర్సిటీ (MBU)లో అధిక ఫీజుల వసూళ్ల ఆరోపణలు, దానిపై ఉన్నత విద్యా కమిషన్ (Higher Education Commission) తీసుకున్న కఠిన చర్యల...
Manchu Vishnu: మోహన్ బాబు యూనివర్సిటీ (MBU)లో అధిక ఫీజుల వసూళ్ల ఆరోపణలు, దానిపై ఉన్నత విద్యా కమిషన్ (Higher Education Commission) తీసుకున్న కఠిన చర్యల నేపథ్యంలో, నటుడు మరియు యూనివర్సిటీ నిర్వాహకులు మంచు విష్ణు స్పందించారు.
మంచు విష్ణు వివరణ
యూనివర్సిటీపై వస్తున్న ఆరోపణల్లో నిజం లేదని మంచు విష్ణు ఒక ప్రకటనలో స్పష్టం చేశారు. "విద్యార్థుల నుంచి మేము ఎలాంటి అదనపు ఫీజులు వసూలు చేయలేదు. అకడమిక్ ఇయర్ నిబంధనల ప్రకారమే ఫీజులు స్వీకరించాం" అని ఆయన తెలిపారు. తమ విద్యాసంస్థ ప్రతిష్ఠను దెబ్బతీసేందుకు జరుగుతున్న నిరాధారమైన ప్రచారాన్ని ప్రజలు నమ్మవద్దని ఆయన విజ్ఞప్తి చేశారు.
కమిషన్ సంచలన నిర్ణయాలు
అయితే, మంచు విష్ణు వివరణకు పూర్తిగా విరుద్ధంగా ఉన్నత విద్యా కమిషన్ నివేదిక ఉంది. గత మూడేళ్లుగా యూనివర్సిటీ విద్యార్థుల నుంచి ఫీజుల రూపంలో సుమారు రూ. 26 కోట్లు అదనంగా వసూలు చేసిందనే ఫిర్యాదులపై లోతుగా విచారణ జరిపిన కమిషన్, ఈ ఆరోపణలు వాస్తవమేనని నిర్ధారించింది.
ఈ నేపథ్యంలో, కమిషన్ కింది కఠిన చర్యలు తీసుకుంది:
నిబంధనలు ఉల్లంఘించినందుకు గాను యూనివర్సిటీకి రూ. 15 లక్షల జరిమానా విధించింది. విద్యార్థుల నుంచి అదనంగా వసూలు చేసిన రూ. 26 కోట్లను 15 రోజుల్లోగా వారికి తిరిగి చెల్లించాలని కఠిన ఆదేశాలు జారీ చేసింది. అంతేకాకుండా, మోహన్ బాబు యూనివర్సిటీ గుర్తింపును రద్దు చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి కమిషన్ సిఫారసు చేయడం విద్యా వర్గాల్లో తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది.
యాజమాన్యం ఆరోపణలను తోసిపుచ్చుతున్నప్పటికీ, కమిషన్ మాత్రం కఠిన చర్యలకు ఉపక్రమించడంతో ఈ ఫీజుల వివాదం మరింత ముదురుతోంది.