బాపట్ల జిల్లా అక్కయ్యపాలెంలో దారుణం.. ఏడేళ్ల బాలికపై అత్యాచారానికి పాల్పడ్డ దుర్మార్గుడు
బాపట్ల జిల్లా అక్కయ్యపాలెంలో దారుణం చోటుచేసుకుంది. ఏడేళ్ల బాలికపై అత్యాచారానికి పాల్పడ్డాడు ఓ దుర్మార్గుడు. ఇంటిముందు ఆడుకుంటున్న బాలికను పాడుపడిన భవనంలోకి తీసుకువెళ్లి ఈ దారుణానికి ఒడికట్టాడు. తల్లిదండ్రులు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు అతనిపై ఫోక్సో కేసు నమోదు చేశారు చీరాల పోలీసులు. ప్రత్యేక టీమ్ను ఏర్పాటు చేసి నిందితుడి కోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. ఈ నేపథ్యంలో కటారిపాలెం జీడి తోటల్లో నిందితుడిని పట్టుకుని అరెస్ట్ చేసినట్లు పోలీసులు తెలిపారు.
