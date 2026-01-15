Sankranthi: నేడే పెద్ద పండుగ.. తెలుగు లోగిళ్లలో సంక్రాంతి సంబరాలు..!!
Sankranthi: నేడే పెద్ద పండుగ.. తెలుగు లోగిళ్లలో సంక్రాంతి సంబరాలు..!!
Sankranthi: తెలుగు రాష్ట్రాలకు అతిపెద్ద పండుగగా పేరొందిన సంక్రాంతి నేడు వైభవంగా జరుపుకుంటున్నారు. సూర్యుడు ధనుస్సు రాశి నుంచి మకర రాశిలోకి ప్రవేశించే పుణ్య ఘడియతో భోగభాగ్యాలు కలుగుతాయని హిందువుల విశ్వాసం. పంటలు కోసి ఇంటికి చేరే సమయమే కావడంతో సంక్రాంతి రైతుల పండుగగా ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందింది. కష్టపడి పండించిన పంట ఫలితాన్ని ఆనందంగా ఆస్వాదించే సందర్భమే ఈ పండుగ.
గ్రామాల్లో రంగురంగుల ముగ్గులు, గొబ్బెమ్మలు, హరిదాసుల కీర్తనలు పండుగ వాతావరణాన్ని మరింత ఉత్సాహంగా మార్చేస్తాయి. పిల్లలు గాలిపటాలు ఎగరేస్తూ సంబరాల్లో మునిగిపోతారు. ఇళ్లల్లో అరిసెలు, సకినాలు, బూరెలు, పాయసం వంటి పిండి వంటకాలతో సువాసనలు వెదజల్లుతాయి. పెద్దలు–చిన్నలు అన్న తేడా లేకుండా అందరూ కలిసి పండుగను ఆనందంగా జరుపుకోవడం సంక్రాంతి ప్రత్యేకత.
సంక్రాంతి కేవలం ఒక పండుగ మాత్రమే కాదు, ఇది కుటుంబ బంధాలను బలపరుస్తుంది. పట్టణాల్లో ఉద్యోగాలు, చదువుల కోసం దూరమైనవారు స్వగ్రామాలకు చేరుకుని బంధువులతో కలిసి సంబరాలు చేసుకుంటారు. ఇది ఆనందం, ఐక్యతకు ప్రతీకగా నిలుస్తుంది.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సంక్రాంతిని మూడు రోజులపాటు జరుపుకుంటారు. భోగి, సంక్రాంతి, కనుమ అనే పేర్లతో ప్రతి రోజు ప్రత్యేక సంప్రదాయాలు ఉంటాయి. దేశవ్యాప్తంగా ఈ పండుగను పొంగల్, లోహ్రీ, మాఘ్ బిహు వంటి పేర్లతో జరుపుకుంటున్నారు. పేరు మారినా భావం ఒక్కటే—ప్రకృతికి కృతజ్ఞత, శ్రమకు ఫలితం, ఆనందానికి ఆరంభం. అందుకే సంక్రాంతి ప్రతి ఇంట్లో వెలుగులు నింపే మహాపండుగగా నిలుస్తోంది.