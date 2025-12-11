Fire Accident: ఆదోనిలో భారీ అగ్నిప్రమాదం
Highlights
Fire Accident: కర్నూలు జిల్లా ఆదోనిలో భారీ అగ్ని ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. NDBL పత్తి జిన్నింగ్ పరిశ్రమలో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది.
Fire Accident: కర్నూలు జిల్లా ఆదోనిలో భారీ అగ్ని ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. NDBL పత్తి జిన్నింగ్ పరిశ్రమలో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. షార్ట్ సర్క్యూట్ కారణంగా ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగడంతో... పత్తి మొత్తం అగ్నికి ఆహుతైపోయినట్లు బాధితులు తెలిపారు. ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది మంటలను అదుపు చేశారు. ఈ ప్రమాదంలో భారీగా నష్టం వాటిల్లినట్టు తెలుస్తోంది.
Next Story