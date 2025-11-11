  • Menu
Vihaari Travels: హైదరాబాద్-విజయవాడ మధ్య మరో ట్రావెల్స్ బస్సు దగ్ధం

Vihaari Travels: హైదరాబాద్-విజయవాడ మధ్య మరో ట్రావెల్స్ బస్సు దగ్ధం
Vihaari Travels: హైదరాబాద్-విజయవాడ మధ్య మరో ట్రావెల్స్ బస్సు దగ్ధం

Highlights

Vihaari Travels: హైదరాబాద్-విజయవాడ 65వ జాతీయ రహదారిపై పెను ప్రమాదం త్రుటిలో తప్పింది.

Vihaari Travels: హైదరాబాద్-విజయవాడ 65వ జాతీయ రహదారిపై పెను ప్రమాదం త్రుటిలో తప్పింది. సుమారు 40 మంది ప్రయాణికులతో వెళ్తున్న ఓ ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సులో అకస్మాత్తుగా మంటలు చెలరేగాయి. అయితే, డ్రైవర్ అద్భుతమైన సమయస్ఫూర్తి కారణంగా బస్సులోని ప్రయాణికులంతా సురక్షితంగా బయటపడ్డారు. ఈ ఘటన నల్గొండ జిల్లా, చిట్యాల మండలం, పిట్టంపల్లి వద్ద చోటుచేసుకుంది.

వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి:

విహారి ట్రావెల్స్‌కు చెందిన ఈ బస్సు 40 మంది ప్రయాణికులతో గమ్యస్థానానికి బయలుదేరింది. బస్సు పిట్టంపల్లి సమీపానికి చేరుకున్న సమయంలో, ఇంజిన్ భాగం నుంచి మంటలు రావడం ప్రారంభమైంది. ప్రమాదాన్ని వెంటనే గుర్తించిన డ్రైవర్ ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా బస్సును రోడ్డు పక్కన సురక్షితంగా నిలిపివేశారు. వెంటనే ప్రయాణికులను అప్రమత్తం చేసి, వారందరినీ బస్సులో నుంచి కిందికి దింపేశారు.

ప్రయాణికులు దిగిన కొద్ది క్షణాల్లోనే మంటలు బస్సు మొత్తం వేగంగా వ్యాపించాయి. చూస్తుండగానే బస్సు పూర్తిగా దగ్ధమై, అగ్నికీలల్లో కాలిపోయింది. డ్రైవర్ చాకచక్యం వల్లే ఎవరికీ ఎలాంటి హాని జరగకపోవడంతో ప్రయాణికులు, అధికారులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.

సమాచారం అందుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది హుటాహుటిన సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మంటలను అదుపులోకి తెచ్చారు. ఈ ఘటన కారణంగా జాతీయ రహదారిపై కొంతసేపు ట్రాఫిక్‌కు అంతరాయం కలిగింది. షార్ట్ సర్క్యూట్ కారణంగానే ఈ ప్రమాదం జరిగి ఉండవచ్చని ప్రాథమికంగా భావిస్తున్నారు.

