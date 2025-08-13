  • Menu
Home  > ఆంధ్రప్రదేశ్

బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ప్రభావం: ఏపీలో ఈ రోజు, రేపు అతిభారీ వర్షాలు, లోతట్టు ప్రాంతాలకు అలర్ట్‌

బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ప్రభావం: ఏపీలో ఈ రోజు, రేపు అతిభారీ వర్షాలు, లోతట్టు ప్రాంతాలకు అలర్ట్‌
x

Low Pressure in Bay of Bengal: Very Heavy Rains in AP Today and Tomorrow, Alert for Low-Lying Areas

Highlights

బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ప్రభావంతో ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ఈ రోజు, రేపు భారీ నుండి అతిభారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. లోతట్టు ప్రాంతాలకు వరద హెచ్చరిక జారీ చేయగా, జిల్లాలకు అలర్ట్‌ ప్రకటించారు.

పశ్చిమమధ్య, వాయువ్య బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడిందని వాతావరణశాఖ ప్రకటించింది. ఈ ప్రభావంతో ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ఈ రోజు, రేపు భారీ నుంచి అతిభారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ఇప్పటికే పలు జిల్లాలకు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు.

అల్పపీడనం వివరాలు

  1. స్థానం: పశ్చిమమధ్య & వాయువ్య బంగాళాఖాతం
  2. 24 గంటల్లో బలపడే అవకాశం
  3. రానున్న 48 గంటల్లో ఉత్తర కోస్తా & దక్షిణ ఒడిశా తీరాల మీదుగా కదలిక

భారీ వర్షాల ప్రభావం ఉండే జిల్లాలు

ఏపీ విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ ప్రకారం, క్రింది జిల్లాల్లోని పలుచోట్ల భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది:

  1. పశ్చిమ గోదావరి
  2. ఏలూరు
  3. కృష్ణా
  4. ఎన్టీఆర్
  5. గుంటూరు
  6. బాపట్ల
  7. పల్నాడు
  8. ప్రకాశం

వరద ముప్పు & జాగ్రత్తలు

  1. కృష్ణా నదిలో వరద ప్రవాహం పెరుగుతోంది.
  2. ప్రకాశం బ్యారేజీ వద్ద ఇన్ ఫ్లో & ఔట్ ఫ్లో 2,77,688 క్యూసెక్కులుగా నమోదైంది.
  3. మొదటి హెచ్చరిక స్థాయికి చేరే అవకాశం ఉంది
  4. నదీ పరివాహక మరియు లోతట్టు ప్రాంత ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలి.

వాతావరణశాఖ & విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ ప్రజలకు సూచన చేస్తూ, అత్యవసరం కాని పరిస్థితుల్లో బయటకు వెళ్లకూడదని, తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని హెచ్చరించింది.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick