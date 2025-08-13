బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ప్రభావం: ఏపీలో ఈ రోజు, రేపు అతిభారీ వర్షాలు, లోతట్టు ప్రాంతాలకు అలర్ట్
Highlights
బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ప్రభావంతో ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఈ రోజు, రేపు భారీ నుండి అతిభారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. లోతట్టు ప్రాంతాలకు వరద హెచ్చరిక జారీ చేయగా, జిల్లాలకు అలర్ట్ ప్రకటించారు.
పశ్చిమమధ్య, వాయువ్య బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడిందని వాతావరణశాఖ ప్రకటించింది. ఈ ప్రభావంతో ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఈ రోజు, రేపు భారీ నుంచి అతిభారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ఇప్పటికే పలు జిల్లాలకు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు.
అల్పపీడనం వివరాలు
- స్థానం: పశ్చిమమధ్య & వాయువ్య బంగాళాఖాతం
- 24 గంటల్లో బలపడే అవకాశం
- రానున్న 48 గంటల్లో ఉత్తర కోస్తా & దక్షిణ ఒడిశా తీరాల మీదుగా కదలిక
భారీ వర్షాల ప్రభావం ఉండే జిల్లాలు
ఏపీ విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ ప్రకారం, క్రింది జిల్లాల్లోని పలుచోట్ల భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది:
- పశ్చిమ గోదావరి
- ఏలూరు
- కృష్ణా
- ఎన్టీఆర్
- గుంటూరు
- బాపట్ల
- పల్నాడు
- ప్రకాశం
వరద ముప్పు & జాగ్రత్తలు
- కృష్ణా నదిలో వరద ప్రవాహం పెరుగుతోంది.
- ప్రకాశం బ్యారేజీ వద్ద ఇన్ ఫ్లో & ఔట్ ఫ్లో 2,77,688 క్యూసెక్కులుగా నమోదైంది.
- మొదటి హెచ్చరిక స్థాయికి చేరే అవకాశం ఉంది
- నదీ పరివాహక మరియు లోతట్టు ప్రాంత ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలి.
వాతావరణశాఖ & విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ ప్రజలకు సూచన చేస్తూ, అత్యవసరం కాని పరిస్థితుల్లో బయటకు వెళ్లకూడదని, తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని హెచ్చరించింది.
Next Story