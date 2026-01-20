Layout Regularisation Scheme AP : లేఅవుట్ క్రమబద్ధీకరణ పథకం (LRS): దరఖాస్తు గడువు ముగియడానికి కేవలం 4 రోజులు మాత్రమే మిగిలి ఉన్నాయి
ఆంధ్రప్రదేశ్లో లేఅవుట్ రెగ్యులరైజేషన్ స్కీమ్ (LRS) గడువు జనవరి 23తో ముగియనుంది. అనుమతులు లేని లేఅవుట్లలోని ప్లాట్లను ఇప్పుడు క్రమబద్ధీకరించుకుంటే ఓపెన్ స్పేస్ ఛార్జీలపై 50% రాయితీ లభిస్తుంది. గడువు దాటితే భారీ అపరాధ రుసుములు విధించే అవకాశం ఉండటంతో వెంటనే దరఖాస్తు చేసుకోవడం అవసరం.
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని అనధికార లేఅవుట్లలో ప్లాట్లు కలిగిన యజమానులకు లేఅవుట్ క్రమబద్ధీకరణ పథకం (LRS) కింద దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి సమయం మించిపోతోంది. భారీ జరిమానాల నుండి తప్పించుకుని, తమ ప్లాట్లను 'క్రమబద్ధీకరించుకోవడానికి' వీరికి కేవలం నాలుగు రోజులు మాత్రమే గడువు ఉంది.
అధికారుల సమాచారం ప్రకారం, రాష్ట్రంలో సుమారు 9,000 ఎకరాలకు పైగా అనధికార లేఅవుట్లు వెలిశాయి. ప్రభుత్వం ఇప్పటివరకు 52,470 దరఖాస్తులను స్వీకరించింది, ఇవి దాదాపు 6,000 ఎకరాలకు వర్తిస్తాయి. అయితే గడువు ముగిసేలోపు మరో 25,000 దరఖాస్తులు వస్తాయని అధికారులు భావిస్తున్నారు. గడువు పొడిగించాలని ప్రజల నుండి అనేక అభ్యర్థనలు వచ్చినప్పటికీ, పురపాలక పరిపాలన మరియు పట్టణాభివృద్ధి శాఖ ఇప్పటివరకు అటువంటి నిర్ణయం ఏదీ తీసుకోలేదు.
ప్రస్తుత తరుణంలో LRS ఎందుకు అంత ముఖ్యం?
గతంలో సరైన అనుమతులు లేకుండా అభివృద్ధి చేసిన లేఅవుట్ల వల్ల వేలాది మంది ప్లాట్ కొనుగోలుదారులు చట్టపరమైన అనిశ్చితిలో చిక్కుకున్నారు. దీన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని, ప్లాట్ యజమానులకు చట్టబద్ధమైన యాజమాన్య హక్కులు కల్పించేందుకు ప్రభుత్వం ఈ నిబంధనలను ప్రకటించింది. ఈ పథకం ద్వారా 75,000 మందికి పైగా లబ్ధి చేకూరుతుందని, అలాగే రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సుమారు ₹600 కోట్ల ఆదాయం సమకూరుతుందని అంచనా.
జనవరి 23 లోపు దరఖాస్తు చేసుకుంటే ఓపెన్ స్పేస్ ఛార్జీలపై 50% తగ్గింపు
జనవరి 23 వరకు దరఖాస్తు చేసుకునే ప్లాట్ యజమానులకు 'ఓపెన్ స్పేస్ ఛార్జీల' (Open Space Charges) లో 50% రాయితీ లభిస్తుంది. ప్లాట్ విలువలో సాధారణంగా వసూలు చేసే 14% రుసుముకు బదులుగా, దరఖాస్తుదారులు కేవలం 7% మాత్రమే చెల్లిస్తే సరిపోతుంది. ఇది ఆర్థిక భారాన్ని గణనీయంగా తగ్గిస్తుంది.
అయితే, గడువు ముగిసిన తర్వాత దరఖాస్తు చేసుకునే వారు ఈ క్రింది పరిణామాలను ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది:
- ఓపెన్ స్పేస్ ఛార్జీలు తిరిగి 14%కి పెరుగుతాయి.
- సబ్-రిజిస్ట్రార్ వద్ద ఉన్న ప్రస్తుత ఆస్తి విలువల ఆధారంగా ఛార్జీలు నిర్ణయించబడతాయి.
- బెటర్మెంట్ ఫీజులు మరియు ఇతర అదనపు రుసుములతో పాటు జరిమానాలు కూడా విధిస్తారు.
- అనధికార లేఅవుట్లలోని ప్లాట్లకు భవిష్యత్తులో ఇళ్ల నిర్మాణ అనుమతులు లభించవు.
ప్లాట్ యజమానులను గుర్తించడంలో అధికారుల ఇబ్బందులు
పనులను వేగవంతం చేయడానికి అధికారులు ప్రయత్నిస్తున్నప్పటికీ, ఆస్తి యజమానులను గుర్తించడంలో సమస్యలు ఎదురవుతున్నాయి. రిజిస్ట్రేషన్ ఫారమ్లలో ఇచ్చిన ఫోన్ నంబర్లు పని చేయకపోవడం, చిరునామాలు అసంపూర్తిగా ఉండటం ఇందుకు ప్రధాన కారణం. దీనివల్ల విశాఖపట్నం, గుంటూరు, విజయవాడ, తిరుపతి, నెల్లూరు వంటి నగరాల శివార్లలోని లేఅవుట్లలో క్రమబద్ధీకరణ ప్రక్రియ నెమ్మదిగా సాగుతోంది.
అంతేకాకుండా, అసంపూర్తిగా ఉన్న దరఖాస్తులు కూడా ప్రక్రియకు ఆటంకం కలిగిస్తున్నాయి. సరైన పత్రాలు సమర్పించని కారణంగా దాదాపు 9,245 దరఖాస్తులు పెండింగ్లో ఉన్నాయి. తిరస్కరణకు గురికాకుండా ఉండాలంటే అభ్యర్థులు వెంటనే సరైన సమాచారాన్ని అందించాలి.
ముగింపు
అనధికార లేఅవుట్లలో ప్లాట్లు ఉన్నవారికి తక్కువ ఖర్చుతో చట్టబద్ధమైన యాజమాన్యాన్ని పొందేందుకు ఇది చివరి మరియు అరుదైన అవకాశం. జనవరి 23 లోపు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోకపోతే, భవిష్యత్తులో రెట్టింపు ఛార్జీలు మరియు భారీ జరిమానాలు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ముగింపు తేదీ: జనవరి 23, 2026.