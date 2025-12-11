Kalyandurgam Municipal Chairperson: కళ్యాణదుర్గం మున్సిపల్ ఛైర్పర్సన్ పదవి టీడీపీ కైవసం
Kalyandurgam Municipal Chairperson: అనంతపురం జిల్లాలోని కళ్యాణదుర్గం మున్సిపాలిటీ ఛైర్పర్సన్ పదవిని తెలుగుదేశం పార్టీ (TDP) కైవసం చేసుకుంది. మున్సిపల్ కార్యాలయంలో గురువారం జరిగిన ఎన్నికల్లో టీడీపీ అభ్యర్థి తలారి గౌతమి ఛైర్పర్సన్గా ఎన్నికయ్యారు. ఈ ఎన్నికల ప్రక్రియలో మొత్తం 24 మంది కౌన్సిలర్లు ఉన్నారు. వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ (YSRCP) నుంచి 11 మంది, తెలుగుదేశం పార్టీ (TDP) నుంచి 11 మంది కౌన్సిలర్లు హాజరయ్యారు.
ఎన్నికలో కీలకమైన ఎక్స్-అఫీషియో సభ్యులుగా ఎంపీ అంబికా లక్ష్మీనారాయణ మరియు ఎమ్మెల్యే సురేంద్రబాబు పాల్గొన్నారు. ఛైర్పర్సన్ ఎన్నిక కోసం జరిగిన ఓటింగ్లో.. మొత్తం 13 మంది (11 మంది టీడీపీ కౌన్సిలర్లు + ఇద్దరు ఎక్స్-అఫీషియో సభ్యులు) తలారి గౌతమికి మద్దతుగా చేతులు ఎత్తి ఆమెను ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకున్నారు. ఈ విజయంతో కళ్యాణదుర్గం మున్సిపాలిటీపై టీడీపీ తన పట్టును నిరూపించుకుంది.