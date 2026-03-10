Kadiri Rathotsavam 2026: కదిరిలో కన్నులపండువగా నరసింహుని రథోత్సవం.. జనసంద్రంగా మారిన పురవీధులు!
Kadiri Rathotsavam 2026: అనంతపురం జిల్లాలోని ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రం కదిరిలో వెలసిన శ్రీమాత్ ఖాద్రి లక్ష్మీనరసింహస్వామి బ్రహ్మరథోత్సవం అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది.
Kadiri Rathotsavam 2026: అనంతపురం జిల్లాలోని ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రం కదిరిలో వెలసిన శ్రీమాత్ ఖాద్రి లక్ష్మీనరసింహస్వామి బ్రహ్మరథోత్సవం అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది. స్వామివారి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలలో అత్యంత కీలకమైన రథోత్సవ వేడుకను వీక్షించేందుకు లక్షలాది మంది భక్తులు తరలివచ్చారు.
నలుదిక్కుల నుండి తరలివచ్చిన భక్తజనం:
ఈ రథోత్సవ వేడుకకు కేవలం ఆంధ్రప్రదేశ్ నుండే కాకుండా పొరుగు రాష్ట్రాలైన తెలంగాణ, కర్ణాటక, మరియు తమిళనాడు నుంచి భక్తులు భారీ సంఖ్యలో తరలివచ్చారు. "గోవింద.. నరసింహ.." నామస్మరణతో కదిరి పురవీధులు మారుమోగాయి. భక్తుల తాకిడితో పట్టణం మొత్తం జనసంద్రంగా మారింది.
వైభవంగా ఊరేగింపు:
అలంకరించిన భారీ రథంపై శ్రీ లక్ష్మీనరసింహస్వామి వారు ఆశీనులై భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు. రథం కదులుతుండగా భక్తులు తమ కోర్కెలు తీరాలని మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. భక్తులకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా ఆలయ అధికారులు, పోలీసులు పటిష్టమైన ఏర్పాట్లు చేశారు. ప్రజా ప్రతినిధులు, ప్రముఖులు ఈ వేడుకలో పాల్గొని స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. రథోత్సవం సందర్భంగా కదిరి పట్టణంలో పండుగ వాతావరణం సంతరించుకుంది.