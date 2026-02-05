Kadapa: రీల్స్ పిచ్చి.. నిండు ప్రాణం బలి! కడపలో బైక్ స్టంట్లు చేస్తూ యువకుడు మృతి.. మరొకరి పరిస్థితి విషమం.
Kadapa: సామాజిక మాధ్యమాల్లో లైకులు, వ్యూస్ కోసం యువత చేస్తున్న సాహసాలు వారి ప్రాణాలనే బలి తీసుకుంటున్నాయి.
Kadapa: సామాజిక మాధ్యమాల్లో లైకులు, వ్యూస్ కోసం యువత చేస్తున్న సాహసాలు వారి ప్రాణాలనే బలి తీసుకుంటున్నాయి. తాజాగా కడప నగరంలో రీల్స్ కోసం బైక్ స్టంట్లు చేస్తూ ఓ యువకుడు దుర్మరణం పాలవ్వగా, మరొకరు మృత్యువుతో పోరాడుతున్నారు.
అర్థరాత్రి వేళ బైక్ స్టంట్లు:
స్థానికులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. కడప నగరానికి చెందిన ముబారక్ అనే యువకుడు మరో స్నేహితుడితో కలిసి అర్థరాత్రి ఒంటి గంట సమయంలో విమానాశ్రయం రోడ్డులో బైక్ రైడింగ్ చేస్తూ రీల్స్ చిత్రీకరించడం ప్రారంభించారు. అతివేగంగా వెళ్తూ బైక్ ముందు టైర్ను గాలిలోకి లేపి (Wheeling) స్టంట్లు చేస్తున్న క్రమంలో నియంత్రణ కోల్పోయి రోడ్డు డివైడర్ను బలంగా ఢీకొట్టారు.
అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయిన ముబారక్:
ఈ ప్రమాద తీవ్రతకు ముబారక్ బైక్ పై నుంచి కిందపడి తీవ్ర గాయాలతో అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. అతనితో పాటు ఉన్న మరో యువకుడి పరిస్థితి అత్యంత విషమంగా ఉండటంతో, ప్రాథమిక చికిత్స అనంతరం మెరుగైన వైద్యం కోసం బెంగళూరుకు తరలించారు.
భయం గుప్పిట్లో వాహనదారులు:
కడప ఎయిర్పోర్ట్ రోడ్డులో యువత నిత్యం ఇలాంటి ప్రాణాంతక స్టంట్లతో సాధారణ ప్రయాణికులను భయభ్రాంతులకు గురిచేస్తున్నారని స్థానికులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పోలీసులు డ్రోన్లతో నిఘా పెట్టినప్పటికీ, అర్థరాత్రి వేళల్లో యువత రెచ్చిపోతున్నారని మండిపడుతున్నారు. తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లల ప్రవర్తనపై దృష్టి పెట్టాలని, పోలీసులు ఇలాంటి వారికి కౌన్సిలింగ్ ఇవ్వాలని కోరుతున్నారు.