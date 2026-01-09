Janga Krishnamurthy: టీటీటీడీ బోర్డు సభ్యత్వానికి జంగా కృష్ణమూర్తి రాజీనామా.. కారణం ఏంటంటే?
Janga Krishnamurthy: తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (TTD) బోర్డు సభ్యుడిగా ఉన్న జంగా కృష్ణమూర్తి తన పదవికి రాజీనామా చేశారు.
Janga Krishnamurthy: తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (TTD) బోర్డు సభ్యుడిగా ఉన్న జంగా కృష్ణమూర్తి తన పదవికి రాజీనామా చేశారు. ఈ మేరకు ఆయన తన రాజీనామా లేఖను ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయానికి (CMO) మరియు టీటీడీ ఛైర్మన్కు పంపారు.
రాజీనామాకు గల కారణాలు:
గత కొన్ని రోజులుగా తనపై వస్తున్న మీడియా కథనాలు తనను తీవ్రంగా కలచివేశాయని, అందుకే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నానని జంగా కృష్ణమూర్తి తన లేఖలో పేర్కొన్నారు. అప్రతిష్టను భరించలేక, స్వచ్ఛందంగానే పదవి నుంచి తప్పుకుంటున్నట్లు ఆయన వివరించారు.
