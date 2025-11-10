  • Menu
జనసేన పార్టీ ఎక్స్‌ ఖాతాను హ్యాక్‌ చేసిన సైబర్‌ నేరగాళ్లు

జనసేన పార్టీ ఎక్స్‌ ఖాతాను హ్యాక్‌ చేసిన సైబర్‌ నేరగాళ్లు

Jana Sena Partys Official X Account: జనసేన పార్టీకి చెందిన ఎక్స్ ఖాతాను సైబర్ నేరగాళ్లు హ్యాక్ చేశారు. ఈ ఎక్స్ ఖాతా హ్యాక్‌ చేసినట్లు పార్టీ కార్యాలయంలోని సిబ్బంది గుర్తించారు. ఈ ఎక్స్ ఖాతాను రికవరీ చేసేందుకు జనసేన పార్టీలోని ఐటీ సిబ్బంది రంగంలోకి దిగారు. ట్రేడింగ్, బిట్ కాయిన్స్ వ్యవహారంలో.. నాయకులను పార్టీ కార్యాలయం అప్రమత్తం చేసింది. ఈ అకౌంట్‌లో అనుమానాస్పద పోస్టింగ్స్ కనిపిస్తున్నాయి.

