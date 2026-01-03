డ్రగ్స్ కేసులో ఏపీ BJP ఎమ్మెల్యే ఆదినారాయణరెడ్డి కొడుకు అరెస్ట్
జమ్మలమడుగు ఎమ్మెల్యే ఆదినారాయణరెడ్డి కుమారుడు సుధీర్రెడ్డి డ్రగ్స్ కేసులో పోలీసులకు పట్టుబడటం రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో మరియు సోషల్ మీడియాలో కలకలం రేపుతోంది. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
హైదరాబాద్ శివార్లలోని నార్సింగి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో కొందరు వ్యక్తులు డ్రగ్స్ సేవిస్తున్నట్లు పోలీసులకు పక్కా సమాచారం అందింది. దీంతో రంగంలోకి దిగిన ఈగల్ టీమ్ మరియు నార్సింగి పోలీసులు సంయుక్తంగా ఒక రహస్య ఆపరేషన్ నిర్వహించారు.
పోలీసులు దాడి చేసిన సమయంలో సుధీర్రెడ్డితో పాటు మరో వ్యక్తి అక్కడ డ్రగ్స్ తీసుకుంటూ పట్టుబడ్డారు. వెంటనే వారిద్దరికీ డ్రగ్స్ నిర్ధారణ పరీక్షలు నిర్వహించగా, సుధీర్రెడ్డికి పాజిటివ్గా తేలింది. నివేదిక ఆధారంగా పోలీసులు సుధీర్రెడ్డిని అరెస్టు చేశారు.
ప్రస్తుతం ఆయనను తదుపరి విచారణ మరియు చికిత్స కోసం **డీ-అడిక్షన్ సెంటర్ (మత్తు విముక్తి కేంద్రం)**కు తరలించినట్లు సమాచారం.