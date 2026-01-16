  • Menu
Konaseema: కోనసీమలో వైభవంగా ప్రభల ఉత్సవం ప్రారంభం
Highlights

Konaseema: డాక్టర్‌ బీఆర్‌ అంబేడ్కర్‌ కోనసీమ జిల్లాలో సంక్రాంతి సంబరాలు అంబరాన్నంటాయి.

Konaseema: డాక్టర్‌ బీఆర్‌ అంబేడ్కర్‌ కోనసీమ జిల్లాలో సంక్రాంతి సంబరాలు అంబరాన్నంటాయి. కనుమ పండుగ సందర్భంగా నిర్వహించే చారిత్రాత్మక జగ్గన్నతోట ప్రభల ఉత్సవం అట్టహాసంగా మొదలైంది. సుమారు 476 ఏళ్ల నాటి సుదీర్ఘ చరిత్ర కలిగిన ఈ వేడుకను వీక్షించేందుకు తెలుగు రాష్ట్రాల నలుమూలల నుంచి వేలాదిగా భక్తులు తరలివస్తున్నారు.

ఏకాదశ రుద్రుల కొలువు

అంబాజీపేట, అయినవిల్లి, అమలాపురం రూరల్ మండలాలకు చెందిన 11 ఏకాదశరుద్ర ప్రభలు ఈ వేడుకలో ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలుస్తున్నాయి. గతేడాది ప్రభుత్వం ఈ ఉత్సవాన్ని రాష్ట్ర పండుగగా గుర్తించడంతో అధికారులు సర్వంగా సుందరంగా ఏర్పాట్లు చేశారు. గ్రామాల్లో నిర్ణయించిన శుభ ముహూర్తాల ప్రకారం ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి, ప్రభలను ఊరేగింపుగా జగ్గన్నతోటకు తీసుకువస్తున్నారు.

నది దాటే దృశ్యం.. అద్భుతం!

ఈ ఉత్సవంలో అత్యంత సాహసోపేతమైన ఘట్టం గంగలకుర్రు, గంగలకుర్రు అగ్రహారం ప్రభల ప్రయాణం. టన్నుల కొద్దీ బరువుండే ఈ భారీ ప్రభలను స్థానిక యువకులు తమ భుజాలపై మోస్తూ, ఎగువకౌశిక నదిని దాటించి జగ్గన్నతోటకు చేరుస్తారు. నీటిలో నుంచి భారీ ప్రభలు కదులుతున్న అద్భుత దృశ్యాన్ని చూసేందుకు ప్రజలు నదీ తీరంలో బారులు తీరారు. మిగిలిన ప్రభలు రోడ్డు మార్గం గుండా డప్పు వాయిద్యాలు, కోలాటాల మధ్య జగ్గన్నతోట మైదానానికి చేరుకుంటున్నాయి.

భారీ భద్రత.. డ్రోన్ నిఘా

భక్తుల రద్దీ దృష్ట్యా జిల్లా యంత్రాంగం పటిష్ట బందోబస్తు ఏర్పాటు చేసింది:

పోలీసు బందోబస్తు: సుమారు 300 మందికి పైగా పోలీసు సిబ్బందిని మోహరించారు.

టెక్నాలజీ: ఉత్సవ ప్రాంతాన్ని మరియు ప్రభల కదలికలను నిరంతరం పర్యవేక్షించేందుకు డ్రోన్ కెమెరాలను వినియోగిస్తున్నారు.

సౌకర్యాలు: భక్తులకు తాగునీరు, ప్రాథమిక వైద్య సదుపాయాలు అందుబాటులో ఉంచారు.

సాయంత్రం వరకు జగ్గన్నతోటలో కొలువుదీరే ఈ ప్రభలకు భక్తులు మొక్కులు చెల్లించుకున్న అనంతరం తిరిగి తమ గ్రామాలకు తరలివెళ్తాయి.

