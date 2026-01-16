Perni Nani: జగన్ మళ్లీ పాదయాత్ర..వైసీపీ రోడ్మ్యాప్ ఇదే..!!
Perni Nani: వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నేత, మాజీ మంత్రి పేర్ని నాని ఇటీవల ఇచ్చిన ఓ యూట్యూబ్ ఇంటర్వ్యూలో 2029 అసెంబ్లీ ఎన్నికలపై పార్టీ అధినేత వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి అనుసరించబోయే వ్యూహాన్ని విపులంగా వివరించారు. రాబోయే ఎన్నికలను ఒక పెద్ద బలపరీక్షగా అభివర్ణించిన ఆయన, ఆ పోరుకు ముందుగానే సిద్ధమయ్యేందుకు జగన్ దీర్ఘకాలిక ప్రణాళికతో ముందుకు వెళ్తున్నారని చెప్పారు. 2027లో పార్టీ ప్లీనరీ సమావేశం పూర్తయిన వెంటనే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా భారీ పాదయాత్ర చేపట్టాలని జగన్ నిర్ణయించుకున్నట్లు ఆయన వెల్లడించారు. ఈ యాత్ర 2029 ఎన్నికల దిశగా పార్టీని సమరానికి సిద్ధం చేసే కీలక అడుగుగా ఉంటుందని పేర్కొన్నారు.
2019 ఎన్నికలకు ముందు జగన్ చేసిన పాదయాత్ర ఎలా ప్రజల నమ్మకాన్ని గెలుచుకుని ‘నవరత్నాలు’ వంటి బలమైన మేనిఫెస్టో రూపుదిద్దుకోవడానికి దోహదపడిందో గుర్తు చేశారు పేర్ని నాని. అదే తరహాలో ఇప్పుడు చేపట్టే యాత్ర కూడా కేవలం రాజకీయ ప్రచారానికి మాత్రమే కాకుండా, ప్రస్తుత పాలనా పరిస్థితుల్లో ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న కొత్త సమస్యలను లోతుగా అర్థం చేసుకోవడానికేనని చెప్పారు. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత సమాజంలో చోటు చేసుకున్న మార్పులు, ప్రజల దైనందిన జీవితాలపై పడుతున్న ప్రభావాలను ప్రత్యక్షంగా తెలుసుకోవాలన్నదే జగన్ లక్ష్యమని వివరించారు. కాలానికి అనుగుణంగా సమస్యలు మారుతాయని, వాటిని నేరుగా ప్రజల నుంచి విన్నప్పుడే సరైన విధానాలు, పరిష్కారాలు రూపొందించగలమని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. ఈ పాదయాత్ర ద్వారా ప్రజల మనసులను, వారి భావోద్వేగాలను తాకాలని జగన్ భావిస్తున్నారని తెలిపారు.
అలాగే, 2024 ఎన్నికల్లో ఎదురైన ఓటమికి కారణమైన అంశాలపై కూడా పేర్ని నాని నిజాయితీగా స్పందించారు. గత పాలనలో కొన్ని పరిపాలనా లోపాలు జరిగాయని అంగీకరించారు. ముఖ్యంగా ఎమ్మెల్యేల పనితీరును సమర్థంగా బలోపేతం చేయడంలో ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయం స్థాయిలో పర్యవేక్షణ లోపించిందని ఆయన ఒప్పుకున్నారు. ఒక ప్రభుత్వం సమర్థంగా పనిచేయాలంటే నాయకుడి చుట్టూ ఉన్న వ్యవస్థ ప్రజాప్రతినిధులకు అడ్డంకి కాకుండా, వారికి సహకరించేలా ఉండాలని అన్నారు. గతంలో జరిగిన ఈ తప్పిదాలను సరిదిద్దుకోకపోతే ప్రజల్లో నమ్మకం తిరిగి పొందడం కష్టమని, అందుకే ఈసారి వాటిపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టనున్నట్లు తెలిపారు.
2029 లక్ష్యంగా ప్రచార వ్యూహాలపైనా పార్టీ దృష్టి పెట్టిందని పేర్ని నాని చెప్పారు. తమ ప్రభుత్వ హయాంలో సంక్షేమ పథకాలను సచివాలయ, వాలంటీర్ల వ్యవస్థ ద్వారా ప్రజలకు చేరవేశామని, అయితే అదే సమయంలో వైసీపీ సోషల్ మీడియా విభాగం ఆశించినంత చురుకుగా పనిచేయలేదని అంగీకరించారు. ఈ లోటును ఉపయోగించుకుని ప్రత్యర్థి మీడియా వర్గాలు తమపై ప్రతికూల ప్రచారం చేశాయని, అది కూడా ఓటమికి కారణమైందని విశ్లేషించారు. ఇకపై అలాంటి పరిస్థితి రాకుండా కూలీల నుంచి ఐటీ ఉద్యోగుల వరకు పార్టీ మద్దతుదారులందరినీ మళ్లీ చైతన్యవంతం చేసి, డిజిటల్ వేదికలపై ప్రభుత్వ విధానాలకు గట్టిగా సమాధానం చెప్పేందుకు పార్టీ సిద్ధమవుతోందని స్పష్టం చేశారు. మొత్తంగా 2029 ఎన్నికలను దృష్టిలో ఉంచుకుని వైసీపీ పూర్తిస్థాయిలో వ్యూహాత్మకంగా ముందుకు కదులుతోందని ఆయన వ్యాఖ్యల ద్వారా స్పష్టమవుతోంది.