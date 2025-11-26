YS Jagan: ఏపీలో రైతుల పరిస్థితి దారుణంగా ఉంది.. ఏ పంటకు గిట్టుబాటు ధర లేదు
Highlights
YS Jagan: ఏపీలో రైతుల పరిస్థితి దారుణంగా ఉందని..కూటమి పాలనలో ఏ పంటకూ గిట్టుబాటు ధరలేదని వైసీపీ అధ్యక్షులు జగన్ ఆరోపించారు.
YS Jagan: ఏపీలో రైతుల పరిస్థితి దారుణంగా ఉందని..కూటమి పాలనలో ఏ పంటకూ గిట్టుబాటు ధరలేదని వైసీపీ అధ్యక్షులు జగన్ ఆరోపించారు. పులివెందుల బ్రహ్మణపల్లిలో అరటి తోటలను పరిశీలించిన ఆయన...రైతుల నుంచి పంట నష్టాన్ని అడిగి తెలుసుకున్నారు. వైసీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో అరటి టన్ను గరిష్టంగా 32 వేల వరకు ఉండేదని..ఈరోజు కనీసం 2 వేలకు కూడా కొనడం లేదని జగన్ అన్నారు. ఇకనైనా మారకపోతే చంద్రబాబును ప్రజలు గద్దెదింపే రోజులు త్వరలోనే వస్తాయని జగన్ హెచ్చరించారు.
