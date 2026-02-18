International Fleet Review 2026: ఐఎఫ్ఆర్-2026తో ధగధగలాడుతున్న విశాఖ.. సీఎం చంద్రబాబు, పవన్ కళ్యాణ్తో కలిసి ఐఎన్ఎస్ సుమేధపై రాష్ట్రపతి ప్రయాణం
International Fleet Review 2026: 'సిటీ ఆఫ్ డెస్టినీ' విశాఖపట్నం అంతర్జాతీయ నౌకాదళ సమీక్ష (International Fleet Review - 2026)తో ధగధగలాడుతోంది.
International Fleet Review 2026: 'సిటీ ఆఫ్ డెస్టినీ' విశాఖపట్నం అంతర్జాతీయ నౌకాదళ సమీక్ష (International Fleet Review - 2026)తో ధగధగలాడుతోంది. భారత నావికాదళ చరిత్రలో నిలిచిపోయేలా బుధవారం ఉదయం విశాఖ సాగర తీరంలో ఐఎఫ్ఆర్ - 2026 వేడుకలు అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించబడ్డాయి. దేశాధినేత, సాయుధ దళాల సర్వసైన్యాధ్యక్షురాలు రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము ఈ మహాసమీక్షలో పాల్గొని నౌకాదళ సత్తాను వీక్షించారు.
మురిసిన విశాఖ తీరం - రాష్ట్రపతి గౌరవ వందనం
ఆరు వరసల్లో బారులు తీరిన 71 యుద్ధ నౌకలు విశాఖ సముద్ర గర్భంలో అద్భుత దృశ్యాన్ని ఆవిష్కరించాయి. స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో తయారైన ఐఎన్ఎస్ సుమేధ నౌకపై రాష్ట్రపతి ప్రయాణిస్తూ.. నౌకలపై బారులు తీరిన నేవీ సిబ్బంది నుంచి గౌరవ వందనం స్వీకరించారు. రాష్ట్రపతితో పాటు ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నర్ జస్టిస్ అబ్దుల్ నజీర్, ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు, ఉప ముఖ్యమంత్రి కొణిదెల పవన్ కళ్యాణ్ ఈ వేడుకను ప్రత్యక్షంగా వీక్షించారు.
సముద్ర శక్తి ప్రదర్శనలో పాల్గొన్న నౌకల వివరాలు:
మొత్తం యుద్ధ నౌకలు: 71
భారత నావికాదళం: 45 నౌకలు
విదేశీ నౌకలు: 19 (రష్యా, ఆస్ట్రేలియా, యూఏఈ, జర్మనీ, ఫిలిప్పీన్స్ తదితర దేశాల నుంచి)
ఇతర నౌకలు: కోస్ట్గార్డ్, మర్చంట్ నేవీ మరియు పరిశోధన నౌకలు (మొత్తం 7)
ప్రపంచ దేశాల సంగమం
భారత నేవీ శక్తి సామర్థ్యాలను ప్రపంచానికి చాటిచెప్పేలా ఈ సమీక్ష సాగింది. ముఖ్యంగా రష్యా, ఆస్ట్రేలియా వంటి అగ్రదేశాలతో పాటు యూఏఈ, ఫిలిప్పీన్స్ వంటి మిత్రదేశాల నౌకలు కూడా ఈ పరేడ్లో పాలుపంచుకోవడం విశేషం. మిలాన్ (MILAN-2026) విన్యాసాల్లో భాగంగా జరుగుతున్న ఈ ఐఎఫ్ఆర్, సముద్ర భద్రతలో భారత్ పోషిస్తున్న కీలక పాత్రను ప్రపంచానికి చాటిచెప్పింది. ఈ మెగా ఈవెంట్ ద్వారా విశాఖ నగరం మరోసారి అంతర్జాతీయ స్థాయి గుర్తింపును సాధించింది.