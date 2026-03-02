IMD Summer Alert: తెలుగు రాష్ట్రాలకు ఐఎండీ 'రెడ్' అలర్ట్: ఈసారి నిప్పులు చెరగనున్న భానుడు..!
IMD Summer Alert: తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలు ఈ ఏడాది కఠినమైన వేసవికి సిద్ధం కావాలని భారత వాతావరణ శాఖ (IMD) హెచ్చరించింది. మార్చి నుంచి మే వరకు (MAM సీజన్) ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో ఎండల తీవ్రత సాధారణం కంటే చాలా ఎక్కువగా ఉండనుందని ఐఎండీ డైరెక్టర్ జనరల్ మృత్యుంజయ్ మహాపాత్ర వెల్లడించారు.
నిప్పులు చెరగనున్న ఉత్తర తెలంగాణ:
తెలంగాణలోని ఉత్తర జిల్లాలపై సూర్యుడు ప్రతాపం చూపనున్నాడు. ముఖ్యంగా నిర్మల్, నిజామాబాద్, జగిత్యాల, కరీంనగర్, రాజన్న సిరిసిల్ల వంటి జిల్లాల్లో పగటి ఉష్ణోగ్రతలు 45 డిగ్రీల సెల్సియస్ను దాటే అవకాశం ఉందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. హైదరాబాద్లోనూ ఉష్ణోగ్రతలు 42 డిగ్రీల పైనే నమోదయ్యే సూచనలు ఉన్నాయి.
వడగాల్పుల ముప్పు:
ఈసారి వడగాల్పులు వీచే రోజుల సంఖ్య గణనీయంగా పెరగనుంది. సాధారణంగా ఉండే రోజుల కంటే అదనంగా 3 నుంచి 15 రోజుల పాటు తీవ్రమైన వడగాల్పులు వీచే ప్రమాదం ఉంది. ఎన్సో (ENSO) న్యూట్రల్ పరిస్థితుల కారణంగా వాతావరణంలో ఈ మార్పులు వస్తున్నాయని నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు. ఫిబ్రవరిలోనే చలి తగ్గిపోవడం, వర్షపాతం అత్యల్పంగా నమోదు కావడం రాబోయే గండానికి సంకేతాలని వారు పేర్కొన్నారు.
జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి:
తీవ్రమైన ఎండల నేపథ్యంలో ప్రజలు, ముఖ్యంగా వృద్ధులు మరియు చిన్నారులు మధ్యాహ్నం వేళల్లో బయటకు రావద్దని ఐఎండీ సూచించింది.
ఆరోగ్యం: వడదెబ్బ తగలకుండా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి.
నీటి ఎద్దడి: పెరిగే ఉష్ణోగ్రతల వల్ల నీటి వనరులు అడుగంటి, విద్యుత్ డిమాండ్ పెరిగే అవకాశం ఉంది.
ప్రభుత్వ యంత్రాంగం: వడదెబ్బ మరణాలు సంభవించకుండా ముందస్తు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసుకోవాలని స్థానిక సంస్థలకు సూచనలు జారీ అయ్యాయి.
తమిళనాడులో పరిస్థితి:
పొరుగు రాష్ట్రమైన తమిళనాడులోనూ ఎండలు మండిపోనున్నాయి. అయితే, కోమరిన్ ప్రాంతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడన ద్రోణి ప్రభావంతో పశ్చిమ కనుమల జిల్లాల్లో రాబోయే 5 రోజులు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉండటంతో అక్కడ కాస్త ఉపశమనం లభించనుంది.