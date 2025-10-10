Bapatla: బావ పొట్టిగా ఉన్నాడని దారుణం.. నవ వరుడిని అంతమొందించిన బావమరిది!
Bapatla: ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్న ఒక నవ వరుడు, కేవలం పొట్టిగా ఉన్నాడన్న ఒకే ఒక్క కారణంతో వధువు సోదరుడి చేతిలో దారుణంగా హత్యకు గురయ్యాడు. పెళ్లైన కొద్ది రోజులకే బాపట్ల జిల్లా వేమూరు మండలంలో జరిగిన ఈ పరువు హత్య (Honour Killing) స్థానికంగా తీవ్ర కలకలం సృష్టించింది.
పోలీసులు వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం...
గుంటూరు జిల్లా, చేబ్రోలు మండలం, సంగంజాగర్లమూడికి చెందిన కుర్రా నాగ గణేష్ (25) గుంటూరు సమీపంలోని బుడంపాడులో నివాసం ఉంటున్నాడు. తెనాలికి చెందిన తన దూరపు బంధువుల అమ్మాయి కీర్తి అంజనీ దేవిని పెళ్లిచూపుల్లో కలిసిన గణేష్, ఆమెతో ప్రేమలో పడ్డాడు.
అయితే, గణేష్ పొట్టిగా ఉన్నాడన్న కారణంతో అమ్మాయి సోదరుడు దుర్గారావు మరియు ఇతర కుటుంబ సభ్యులు ఈ పెళ్లిని తీవ్రంగా వ్యతిరేకించారు. అయినప్పటికీ, ఈ జంట పెద్దలను ఎదిరించి, సెప్టెంబర్ 25న ఇంటి నుంచి వెళ్లిపోయి అమరావతిలో వివాహం చేసుకుని, బుడంపాడులో కాపురం పెట్టారు.
తమకు కుటుంబ సభ్యుల నుంచి ప్రాణహాని ఉందని భయపడిన ఈ దంపతులు నల్లపాడు పోలీసులను ఆశ్రయించారు. పోలీసులు ఇరు కుటుంబాలను స్టేషన్కు పిలిపించి కౌన్సెలింగ్ కూడా ఇచ్చారు. అయితే, ఆ కౌన్సెలింగ్ సమయంలోనే, వధువు సోదరుడు దుర్గారావు అందరి ముందే తన బావ గణేష్ను చంపేస్తానని బెదిరించినట్లు పోలీసులు తెలిపారు.
హత్యకు దారితీసిన ఘటన
దుర్గారావు హెచ్చరికలతో ఆందోళన చెందిన గణేష్ అప్పటి నుంచి బయటకు వెళ్లకుండా జాగ్రత్త పడుతున్నాడు. అయితే, గుడిలో నిరాడంబరంగా పెళ్లి చేసుకున్నందున, రిసెప్షన్ ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. ఈ క్రమంలో, తన స్నేహితుడు కరుణతో కలిసి గుంటూరుకు వెళ్లి బంగారం తాకట్టు పెట్టి డబ్బు తీసుకుని తిరిగి వస్తుండగా ఈ దారుణం జరిగింది.
పక్కా ప్రణాళికతో కాపుకాసిన దుర్గారావు, తన స్నేహితులతో కలిసి కత్తులతో గణేష్పై దాడి చేసి అత్యంత దారుణంగా హత్య చేశాడు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసుకున్న వేమూరు పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టి, పరారీలో ఉన్న నిందితుడు దుర్గారావు, అతని స్నేహితుల కోసం గాలిస్తున్నారు.