అల్లూరి జిల్లా రోడ్డు ప్రమాదం: మృతులకు రూ.5 లక్షల సాయం ప్రకటించిన ప్రభుత్వం
Highlights
అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా: ఈరోజు జిల్లాలో జరిగిన ఘోర రోడ్డు ప్రమాదంలో 9 మంది మృతి చెందిన ఘటనపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తక్షణమే స్పందించింది.
అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా: ఈరోజు జిల్లాలో జరిగిన ఘోర రోడ్డు ప్రమాదంలో 9 మంది మృతి చెందిన ఘటనపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తక్షణమే స్పందించింది. మృతుల కుటుంబాలకు, క్షతగాత్రులకు ఆర్థిక సాయం ప్రకటించింది.
ప్రభుత్వం ప్రకటించిన వివరాల ప్రకారం:
మృతుల కుటుంబాలకు: రూ. 5 లక్షల చొప్పున పరిహారం.
క్షతగాత్రులకు: రూ. 2 లక్షల చొప్పున ఆర్థిక సహాయం.
మంత్రి పరామర్శ:
రాష్ట్ర రవాణా శాఖా మంత్రి మండిపల్లి రాంప్రసాద్ రెడ్డి చింతూరు ఏరియా ఆసుపత్రికి చేరుకుని మృతుల కుటుంబ సభ్యులను పరామర్శించారు. ఈ దుర్ఘటనపై ఆయన తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేశారు. మృతుల కుటుంబాలకు సానుభూతి తెలిపి, క్షతగాత్రులకు మెరుగైన వైద్యం అందించాలని అధికారులను ఆదేశించారు.
Next Story