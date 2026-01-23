Good News for Vizag: మధురవాడలో తీరనున్న తాగునీటి కష్టాలు.. మార్చి నుంచే కొత్త రిజర్వాయర్!
విశాఖ మధురవాడ జోన్లో తీరనున్న తాగునీటి కష్టాలు. రూ. 3.5 కోట్లతో సాయిరాంకాలనీ కొండపై కొత్త రిజర్వాయర్. మార్చి నుంచి 31 వేల మందికి నీటి సరఫరా.
వేసవి కాలం రాకముందే విశాఖ వాసులకు కూటమి ప్రభుత్వం తీపి కబురు అందించింది. నగరంలోని మధురవాడ జోన్ పరిధిలో ఏళ్ల తరబడి వేధిస్తున్న తాగునీటి సమస్యకు చెక్ పెట్టేందుకు అధికారులు రంగం సిద్ధం చేశారు. సాయిరాంకాలనీ కొండపై నిర్మిస్తున్న భారీ రిజర్వాయర్ పనులు ఇప్పుడు తుది దశకు చేరుకున్నాయి.
రూ. 3.5 కోట్లతో యుద్ధ ప్రాతిపదికన పనులు
గత ప్రభుత్వం 'అమృత్ 2.0' పథకం కింద ఈ రిజర్వాయర్ పనులను ప్రారంభించినప్పటికీ, నిధుల కొరతతో అవి అర్ధాంతరంగా నిలిచిపోయాయి. అయితే, ప్రస్తుత కూటమి ప్రభుత్వం ప్రజల ఇబ్బందులను గుర్తించి వెంటనే రూ. 3.5 కోట్ల నిధులను విడుదల చేసింది. దీంతో పనులు ప్రస్తుతం శరవేగంగా సాగుతున్నాయి.
ఎవరికి లాభం? (లబ్ధి పొందే ప్రాంతాలు):
ఈ రిజర్వాయర్ అందుబాటులోకి వస్తే సుమారు 31 వేల మందికి నిరంతరాయంగా తాగునీరు అందుతుంది. ముఖ్యంగా కింది ప్రాంతాల ప్రజలకు కొండపై నుంచి నీటి సరఫరా సులభతరం కానుంది:
సాయిరాంకాలనీ (ఫేజ్-1, 2, 3), శ్రీనివాస్నగర్
ఎస్టీబీఎల్ థియేటర్ ఏరియా, డ్రైవర్స్ కాలనీ
వైభవ్నగర్, ప్రశాంతినగర్, కొమ్మాది గ్రామం
హౌసింగ్ బోర్డు కాలనీ, అమరావతి కాలనీ, సేవానగర్, దేవిమెట్ట, రిక్షా కాలనీ.
మార్చి నాటికి జలసిరి..
వచ్చే వేసవిలో ప్రజలు నీటి కోసం ఇబ్బంది పడకూడదన్న లక్ష్యంతో మార్చి నెలాఖరు నాటికి ఈ ప్రాజెక్టును పూర్తి చేయాలని జీవీఎంసీ (GVMC) అధికారులు లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు.
ముఖ్య విశేషాలు:
పాత కష్టాలకు చెక్: గతంలో కొండవాలు ప్రాంతాల వారు వేల రూపాయలు ఖర్చు చేసి ట్యాంకర్లు, డ్రమ్ముల ద్వారా నీటిని తెచ్చుకునేవారు. ఇకపై ఆ అవసరం ఉండదు.
ముమ్మర పనులు: కార్పొరేటర్లు, స్థానిక నేతల చొరవతో నిధులు మంజూరు కావడంతో పనులు రేయింబవళ్లు జరుగుతున్నాయి.
డైరెక్ట్ సప్లై: మోటార్ల అవసరం లేకుండానే గ్రావిటీ ద్వారా మెరుగైన ఒత్తిడితో నీరు సరఫరా అయ్యే అవకాశం ఉంది.