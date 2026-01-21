Good News for AP Farmers: ధాన్యం అమ్మిన రోజే అకౌంట్లోకి పైసలు.. ఇక వారాల ఎదురుచూపులు ఉండవ్!
ఆంధ్రప్రదేశ్ రైతులు ధాన్యం అమ్మిన రోజే నగదు పొందేలా ప్రభుత్వం కొత్త విధానం అమలు చేస్తోంది. ఇప్పటివరకు ₹9,890 కోట్ల నిధులను రైతుల ఖాతాల్లో జమ చేసినట్లు మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ తెలిపారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్ రైతులకు కూటమి ప్రభుత్వం అదిరిపోయే తీపి కబురు అందించింది. ఇక నుంచి రైతులు తమ ధాన్యాన్ని విక్రయించిన తర్వాత డబ్బుల కోసం వారాల తరబడి వేచి చూడాల్సిన అవసరం లేదు. ధాన్యం అమ్మిన రోజే నేరుగా రైతుల బ్యాంక్ ఖాతాల్లోకి నగదు జమ చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఈ మేరకు పౌరసరఫరాల శాఖ మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ కీలక వివరాలను వెల్లడించారు.
ఉదయం ధాన్యం ఇస్తే.. సాయంత్రానికి నగదు!
గతంలో ధాన్యం విక్రయించిన తర్వాత చెల్లింపులు అందడానికి రైతులు నానా ఇబ్బందులు పడేవారు. కానీ ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితిని ప్రభుత్వం పూర్తిగా మార్చేసింది.
వేగవంతమైన చెల్లింపులు: ఉదయం ధాన్యం విక్రయించిన రైతులకు, అదే రోజు సాయంత్రం లోపు లేదా గరిష్టంగా 24 గంటల్లోనే డబ్బులు జమ అవుతున్నాయి.
పారదర్శకత: ధాన్యం సేకరణ కేంద్రాల్లో వివరాలు నమోదు చేసిన వెంటనే ఆటోమేటిక్ ప్రాసెసింగ్ ద్వారా నిధులు విడుదల చేస్తున్నారు.
ఖరీఫ్ లెక్కలు ఇవే..
ప్రస్తుత ఖరీఫ్ సీజన్కు సంబంధించి ప్రభుత్వం రికార్డు స్థాయిలో ధాన్యం సేకరించింది:
సేకరించిన ధాన్యం: 41.69 లక్షల టన్నులు.
లబ్ధి పొందిన రైతులు: 6,83,623 మంది.
జమ చేసిన మొత్తం: రూ. 9,890 కోట్లు.
ప్రస్తుతం గుంటూరు, తిరుపతి, నెల్లూరు, బాపట్ల జిల్లాల్లో ధాన్యం సేకరణ ముమ్మరంగా సాగుతోంది.
రబీకి సిద్ధం కావాలి: మంత్రి ఆదేశం
రాబోయే రబీ సీజన్ ధాన్యం సేకరణకు కూడా ఇప్పటి నుంచే ఏర్పాట్లు చేయాలని అధికారులను మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ ఆదేశించారు.
సాంకేతికత వినియోగం: రైతు సేవా కేంద్రాల్లో (RSK) అత్యాధునిక టెక్నాలజీని ఉపయోగించేలా సిబ్బందికి శిక్షణ ఇవ్వాలని సూచించారు.
వసతులు: కొనుగోలు కేంద్రాల వద్ద రైతులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా చూడాలని స్పష్టం చేశారు.
ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం పట్ల రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్నదాతలు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పంట అమ్మిన వెంటనే పెట్టుబడి చేతికి అందుతుండటంతో తదుపరి పంట పనులకు ఈ నగదు ఎంతో ఆసరాగా నిలుస్తోంది.