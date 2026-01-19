Weather Update: చలిని సైతం లెక్కచేయని పర్యాటకులు.. ఆంధ్రా ఊటీ వాతావరణానికి గోదావరి ఫిదా
గోదావరి జిల్లాల్లో తీవ్ర చలి గాలుల వల్ల 'ఆంధ్రా ఊటీ' మంచు నగరిగా మారింది. దట్టమైన పొగమంచు, ఆలస్యంగా ఉదయించే సూర్యుడు మరియు వణుకు పుట్టించే చలి పర్యాటకులను ముగ్ధులను చేస్తున్నాయి.
ఈ ఏడాది శీతాకాలపు సెలవులు వేడుకలు జరుపుకునే వారికి ఒక ఆహ్లాదకరమైన ఆశ్చర్యాన్ని మిగిల్చాయి, ముఖ్యంగా గోదావరి నదికి ఉత్తర భాగాన ఉన్న ప్రాంతాలు మంచు లోకాన్ని తలపిస్తున్నాయి. సాధారణంగా 'ఆంధ్రా ఊటీ' అని పిలవబడే ఈ గోదావరి ప్రాంతం, ప్రస్తుతం ఊటీ మరియు కొడైకెనాల్ వంటి హిల్ స్టేషన్లను తలపిస్తూ పర్యాటకులకు అద్భుతమైన అనుభూతిని ఇస్తోంది.
వాతావరణ శాఖ అంచనా ప్రకారం, పండుగల తర్వాత కనీసం మరో మూడు రోజుల పాటు ఈ చలి కొనసాగనుంది. ఈ తీవ్రమైన చలి ప్రభావం ఇప్పటికే స్థానికులపై మరియు సందర్శకులపై స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది.
శీతాకాలపు సొగసులతో ముస్తాబైన గోదావరి
గోదావరి ప్రాంతంలో ప్రకృతి అందాలు పతాక స్థాయికి చేరుకున్నాయి. గోదావరి జిల్లాల్లోని ఆలయాలు, పొలాలు మరియు కొబ్బరి తోటలు మంచు దుప్పటితో కప్పబడిపోయాయి. ఈ అందమైన దృశ్యాలు చూపరులను మంత్రముగ్ధులను చేస్తున్నాయి. చలి పర్యాటకులను కొంత ఇబ్బంది పెడుతున్నప్పటికీ, ఈ అద్భుతమైన దృశ్యాల ముందు ఆ కష్టం చాలా చిన్నదని వారు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
అంబేద్కర్ కోనసీమ, రాజోలు, ముమ్మిడివరం, పి. గన్నవరం మరియు అమలాపురం వంటి ప్రాంతాల్లో చలి తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంది. రాజమండ్రి పరిసర ప్రాంతాల్లో కూడా దట్టమైన పొగమంచు కారణంగా రహదారులు కనిపించని పరిస్థితి నెలకొంది.
వణుకు పుట్టిస్తున్న ఉదయాలు - అదృశ్యమవుతున్న రహదారులు
ఈ ఏడాది వాతావరణం సాధారణం కంటే భిన్నంగా ఉందని స్థానికులు చెబుతున్నారు. దట్టమైన పొగమంచు సూర్యరశ్మిని అడ్డుకోవడంతో, చాలా చోట్ల ఉదయం 8 గంటల తర్వాతే సూర్యోదయం కనిపిస్తోంది. దీనివల్ల వాహనదారులు పగటిపూట కూడా లైట్లు వేసుకుని నెమ్మదిగా ప్రయాణించాల్సి వస్తోంది. ఇబ్బందులు ఉన్నప్పటికీ, పర్యాటకులు మాత్రం ఈ మంచు సొగసులను కెమెరాల్లో బంధిస్తూ ప్రకృతి అందాలను ఆస్వాదిస్తున్నారు.
'ఆంధ్రా ఊటీ' పేరు సార్థకం
మంచు తెరలు పల్లెలను, పొలాలను కప్పేయడంతో, లంబసింగి మరియు గోదావరి పరిసర ప్రాంతాలు తమకు ఉన్న 'ఆంధ్రా ఊటీ' అనే పేరును మళ్ళీ సార్థకం చేసుకున్నాయి. చలి తీవ్రత వల్ల ప్రజలు కొంత ఇబ్బంది పడుతున్నా, ఈ అరుదైన మరియు చిరస్మరణీయమైన ప్రకృతి దృశ్యాలను చూసి మురిసిపోతున్నారు.
మరో కొన్ని రోజుల పాటు ఈ శీతాకాల పరిస్థితులు ఇలాగే కొనసాగే అవకాశం ఉన్నందున, స్థానికులు మరియు ప్రయాణికులు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించడమైనది. గోదావరి జిల్లాల్లో ఏర్పడిన ఈ మాయాజాలం స్వల్పకాలికమే అయినా, పర్యాటకులకు మాత్రం ఒక మధుర జ్ఞాపకంగా మిగిలిపోనుంది.