Andhra Kashmir tourism : ఆంధ్రప్రదేశ్ 'కాశ్మీర్' ప్రాంతంలో మారుతున్న దృశ్యం: లంబసింగి పూల తోటలతో రైతుల లాభదాయక వ్యాపారం.
ఆంధ్రప్రదేశ్ కాశ్మీర్గా పేరొందిన లంబసింగి ఇప్పుడు రంగురంగుల పూల తోటలతో కళకళలాడుతోంది. ఈ సుందరమైన కొండ ప్రాంతంలో రైతులు పూల సాగు, పర్యాటకంతో ఎలా ఆదాయం పెంచుకుంటున్నారో తెలుసుకోండి.
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు "ఆంధ్ర కాశ్మీర్" అని పిలుచుకునే లంబసింగి, మంచు కురిసే చలి ఉదయాలకు ప్రసిద్ధి. అయితే, ఈ అందమైన హిల్ స్టేషన్ ఇప్పుడు మరో కొత్త ఆకర్షణకు నిలయంగా మారింది. ఇక్కడి రంగురంగుల పూల తోటలు కేవలం పర్యాటక సొబగులనే కాకుండా, స్థానిక రైతుల ఆదాయ మార్గాలను కూడా మారుస్తున్నాయి.
లంబసింగి రైతులు తమ భూములను రంగురంగుల పూల లోయలుగా తీర్చిదిద్దుతున్నారు. నాగ్పూర్, పూణే, బెంగళూరు మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్లోని కడియం వంటి ప్రాంతాల నుండి నారు మరియు విత్తనాలను సేకరించి.. బంతి (marigold), చామంతి (chrysanthemum), జెర్బెరా (gerbera), డాలియా (dahlia) వంటి వివిధ రకాల పూలను సాగు చేస్తున్నారు. పర్యాటకులను విశేషంగా ఆకర్షిస్తున్న ఈ తోటలు కళ్లకు విందు చేస్తున్నాయి.
చలి, మంచు మరియు అదనపు ఆదాయం
ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమిటంటే, ఇక్కడి రైతులు పూల సాగును ప్రధాన వృత్తిగా కాకుండా ఒక అదనపు ఆదాయ వనరుగా భావిస్తున్నారు. లంబసింగి సందర్శనకు వచ్చే పర్యాటకులు ఈ తోటల్లో తిరగడానికి, ఫోటోలు తీసుకోవడానికి అనుమతిస్తున్నారు. ఇందుకోసం ఒక్కో వ్యక్తి నుండి ₹30 నుండి ₹40 వరకు ప్రవేశ రుసుమును వసూలు చేస్తున్నారు.
పొగమంచు మరియు చలి వాతావరణంలో పూల తోటల మధ్య ఫోటోలు దిగడం పర్యాటకులకు ఒక మధురమైన అనుభూతిని ఇస్తోంది. ఈ స్పందనతో ఉత్సాహం పొందిన రైతులు తోటలను మరింత విస్తరిస్తున్నారు. కొందరు గ్లాడియోలస్ (gladiolus) వంటి అలంకరణ పూలను కూడా ప్రయోగాత్మకంగా సాగు చేశారు.
పూల సాగుకు ప్రభుత్వ మద్దతు
మరోవైపు, ఉద్యానవన శాఖ అధికారులు పాడేరులో 50 హెక్టార్ల విస్తీర్ణంలో పైలట్ ప్రాజెక్టుగా బంతి పూల సాగును ప్రారంభించారు. సుమారు 150 మంది రైతులు ఈ ప్రాజెక్టులో భాగస్వాములయ్యారు. ప్రతి 50 సెంట్ల భూమికి ₹3,000 చొప్పున ఉద్యానవన శాఖ కేటాయించినట్లు సమాచారం.
ఈ ప్రాజెక్టులో సాగు చేసిన పూలను రైతులు స్థానిక వ్యాపారులకు విక్రయించడం ద్వారా క్రమబద్ధమైన ఆదాయాన్ని పొందుతున్నారు. ఈ విజయంతో అధికారులు ఈ కార్యక్రమాన్ని జిల్లాలోని ఇతర ప్రాంతాలకు కూడా విస్తరించాలని యోచిస్తున్నారు.
విలువైన పూల సాగుకు గొప్ప అవకాశం
నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, చింతపల్లి మరియు లంబసింగి వంటి ఎత్తైన ప్రాంతాలు గ్లాడియోలస్ మరియు తులిప్స్ వంటి ఖరీదైన పూల సాగుకు అత్యంత అనుకూలం. ఈ ప్రాంతాల్లోని చల్లని వాతావరణం ఈ పంటలకు సరైనది, ఇది మార్కెట్ డిమాండ్ను అందుకోవడానికి సహాయపడుతుంది.
సరైన ప్రణాళికతో ముందడుగు వేస్తే, గిరిజన రైతులకు పూల సాగు ఒక లాభదాయకమైన ప్రత్యామ్నాయ పంటగా మారుతుంది. అదే సమయంలో లంబసింగిని ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ప్రధాన పూల పర్యాటక కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దవచ్చు. Andhra Pradesh Horticulture Department వెబ్సైట్లో మరింత సమాచారం లభిస్తుంది.