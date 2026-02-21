Butta Renuka Assets Auction: మాజీ ఎంపీ బుట్టా రేణుకకు షాక్.. ఆ స్కూల్ బిల్డింగ్ సహా ఆస్తుల వేలం..!
Butta Renuka Assets Auction: కర్నూలు మాజీ ఎంపీ, వైకాపా నేత బుట్టా రేణుకకు భారీ షాక్ తగిలింది.
Butta Renuka Assets Auction: కర్నూలు మాజీ ఎంపీ, వైకాపా నేత బుట్టా రేణుకకు భారీ షాక్ తగిలింది. ఆమెతో పాటు ఆమె భర్త నీలకంఠ శివ తీసుకున్న రుణాలను సకాలంలో చెల్లించకపోవడంతో, వారి ఆస్తులను వేలం వేయాలని ఎల్ఐసీ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్ (LIC HFL) నిర్ణయించింది. ఈ మేరకు వేలం ప్రకటనను జారీ చేసింది.
బుట్టా రేణుక దంపతులు గతంలో ఎల్ఐసీ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ నుంచి సుమారు రూ. 340 కోట్ల రుణం తీసుకున్నారు. ప్రారంభంలో వాయిదాలు చెల్లించినప్పటికీ, ఆ తర్వాత చెల్లింపులు నిలిపివేయడంతో వడ్డీతో కలిపి బకాయి మొత్తం రూ. 782.07 కోట్లకు చేరుకుంది. బకాయిల చెల్లింపుపై నోటీసులు ఇచ్చినా, ప్రత్యామ్నాయ ఒప్పందాలు కుదరకపోవడంతో సంస్థ కఠిన నిర్ణయం తీసుకుంది.
వేలం వేయనున్న ఆస్తి వివరాలు:
ప్రాంతం: హైదరాబాద్లోని కేపీహెచ్బీ కాలనీ (KPHB), ఫేజ్-6, సర్వే నంబరు 1009.
విస్తీర్ణం: 3,833.28 చదరపు గజాల స్థలం.
ప్రత్యేకత: ఈ స్థలంలోనే ప్రముఖ మెరిడియన్ పాఠశాల (Meridian School) భవనం కూడా ఉంది.
నిర్ణీత ధర: ఈ ఆస్తి విలువను రూ. 65 కోట్లుగా ఎల్ఐసీ హెచ్ఎఫ్ఎల్ నిర్ణయించింది.
వేలం షెడ్యూల్:
ఈ ఆస్తిని దక్కించుకోవాలనుకునే వారు మార్చి 23 వరకు ఈ-బిడ్ ఫారం దాఖలు చేయవచ్చు. మార్చి 24న ఆన్లైన్ ద్వారా ఈ-వేలం నిర్వహించనున్నట్లు బెంగళూరు బ్రాంచ్ అధికారులు వెల్లడించారు. ఈ పరిణామం రాజకీయ మరియు వ్యాపార వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది.