జగన్ పర్యటన.. నర్సీపట్నంలో డాక్టర్ సుధాకర్ ఫొటోతో ఫ్లెక్సీలు
Narsipatnam: విశాఖలో మాజీ సీఎం జగన్ పర్యటన నేపథ్యంలో డాక్టర్ సుధాకర్ ఉదంతం తెరపైకి వచ్చింది. నర్సీపట్నంలో రాత్రికి రాత్రి డాక్టర్ సుధాకర్ పేరిట భారీ హోర్డింగ్స్ వెలిశాయి. 2020లో కోవిడ్ సమయంలో ఏరియా ఆసుపత్రిలో పని చేసే డాక్టర్ సుధాకర్.. మాస్కులు ఇవ్వలేదని ప్రభుత్వంపై విమర్శలు చేశారు.
దీంతో ప్రభుత్వం ఆయనను సస్పెండ్ చేసింది. మాస్కులు ఇవ్వలేక హత్యలు చేసిన వారు.. ఇప్పుడు మెడికల్ కాలేజీల కోసం మాట్లాడతారా..? ప్రజలు తస్మాత్ జాగ్రత్త అనే హోర్డింగ్స్ ఇప్పుడు విశాఖలో హాట్టాపిక్గా మారాయి.
