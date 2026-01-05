CM Chandrababu: మాతృభాషను మర్చిపోతే మనల్ని మనం కోల్పోయినట్లే

  • Menu
Highlights

CM Chandrababu: మాతృభాష కేవలం భావ వ్యక్తీకరణకు సాధనం మాత్రమే కాదని, అది మన అస్తిత్వమని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు స్పష్టం చేశారు. మాతృభాషను విస్మరించడం అంటే మన మూలాలను మరియు మనల్ని మనమే కోల్పోవడమేనని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. గుంటూరులో నిర్వహిస్తున్న ప్రపంచ తెలుగు మహాసభల్లో ఆయన పాల్గొని ప్రసంగించారు.

ప్రాచీన హోదా కలిగిన ఘనమైన భాష

తెలుగు భాషకు ఉన్న చారిత్రక నేపథ్యాన్ని చంద్రబాబు ఈ సందర్భంగా గుర్తుచేశారు. "భారతదేశంలో వేలాది భాషలు ఉన్నప్పటికీ, కేవలం ఆరు భాషలకే 'ప్రాచీన భాష' హోదా లభించింది. అందులో మన తెలుగు ఉండటం మనందరికీ గర్వకారణం" అని ఆయన అన్నారు. ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా దాదాపు 10 కోట్ల మంది తెలుగు మాట్లాడుతున్నారని, ఇది మన భాషా వ్యాప్తికి నిదర్శనమని పేర్కొన్నారు.

టెక్నాలజీతో భాషా సంరక్షణ

మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా సాంకేతికతను (Technology) వాడుకుని తెలుగును కాపాడుకోవాలని ముఖ్యమంత్రి పిలుపునిచ్చారు. "నేడు టెక్నాలజీ అందుబాటులోకి వచ్చింది. కంప్యూటర్లు, మొబైల్ ఫోన్లు మరియు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సాయంతో భాషను నేర్చుకోవడం, బోధించడం మరియు భవిష్యత్తు తరాలకు అందించడం చాలా సులభం. టెక్నాలజీతోనే భాషను శాశ్వతంగా కాపాడుకోవచ్చు" అని ఆయన వివరించారు.

