DJ Sound: శ్రీకాకుళం జిల్లా నరసన్నపేటలో దారుణం.. డీజే సౌండ్కి గోడ కూలి పలువురికి గాయాలు
DJ Sound: శ్రీకాకుళం జిల్లా నరసన్నపేటలో దారుణం చోటుచేసుకుంది. డీజే సౌండ్కి గోడ కూలి పలువురికి గాయాలయ్యాయి.
DJ Sound: శ్రీకాకుళం జిల్లా నరసన్నపేటలో దారుణం చోటుచేసుకుంది. డీజే సౌండ్కి గోడ కూలి పలువురికి గాయాలయ్యాయి. మండలంలోని భవానీపురంలో రామ్ మందిరం దగ్గర నందన్న ఊరేగింపు కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. అర్ధరాత్రి 12:30 గంటల వరకు డీజే వాహనం గోడ పక్కనే ఉండటంతో అంత భారీ సౌండ్కి ఈ ప్రమాదం జరిగిందని ప్రత్యక్ష సాక్షులు తెలుపుతున్నారు.
దీంతో అంత తీవ్ర స్థాయిలో డీజే సౌండ్స్ ఉన్నాయంటూ స్థానికులు మండిపడుతున్నారు. ఈ ఘటనలో నలుగురికి తీవ్ర గాయాలయినట్లు స్థానికులు తెలిపారు. క్షతగాత్రులను ఆస్పత్రికి తరలించగా ఇద్దరి పరిస్థితి విషమంగా ఉందని వైద్యులు తెలిపారు.
