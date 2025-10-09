  • Menu
Home  > ఆంధ్రప్రదేశ్

Pawan Kalyan: 100రోజుల వ్యవధిలో మత్స్యకారుల సమస్యలు పరిష్కరిస్తామని హామి

Pawan Kalyan: 100రోజుల వ్యవధిలో మత్స్యకారుల సమస్యలు పరిష్కరిస్తామని హామి
x
Highlights

Pawan Kalyan: కాకినాడ జిల్లాలో డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ మత్స్యకారులతో సమావేశం నిర్వహించారు.

Pawan Kalyan: కాకినాడ జిల్లాలో డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ మత్స్యకారులతో సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సమావేశంలో ఎంపీ ఉదయ్ శ్రీనివాస్, ఎమ్మెల్యే, ఎమ్మెల్సీల, అధికారులు పాల్గొన్నారు. మత్స్యకారులతో చర్చించి వారి సమస్యలను 100 రోజుల వ్యవధిలో.. పూర్తి స్థాయిలో పరిష్కరిస్తామని పవన్ కళ్యాణ్ హామీ ఇచ్చారు. దీంతో మత్స్యకారులు హర్షం వ్యక్తం చేశారు.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick