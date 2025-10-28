Cyclone Montha: కాకినాడ పోర్టుకు ఏడో ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ
Cyclone Montha: బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన 'మొంథా' తుపాను (Cyclone Montha) తీరం వైపు వేగంగా దూసుకొస్తుండటంతో ఆంధ్రప్రదేశ్లో అప్రమత్తత నెలకొంది.
Cyclone Montha: బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన 'మొంథా' తుపాను (Cyclone Montha) తీరం వైపు వేగంగా దూసుకొస్తుండటంతో ఆంధ్రప్రదేశ్లో అప్రమత్తత నెలకొంది. తుపాను ప్రభావంతో ప్రస్తుతం కోస్తా జిల్లాల్లో విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. దీంతో విశాఖలోని తుపాను హెచ్చరికల కేంద్రం (Cyclone Warning Centre) రాష్ట్రంలోని పోర్టులన్నింటికీ ప్రమాద హెచ్చరికల స్థాయిని పెంచింది.
ముఖ్య హెచ్చరికలు ఇలా ఉన్నాయి:
కాకినాడ పోర్టు: అత్యధికంగా ఏడో ప్రమాద హెచ్చరిక (Danger Signal-VII) జారీ చేయబడింది.
విశాఖపట్నం, గంగవరం పోర్టులు: ఈ రెండింటికి ఆరో ప్రమాద హెచ్చరిక (Danger Signal-VI) జారీ చేశారు.
మచిలీపట్నం, నిజాంపట్నం, కృష్ణపట్నం పోర్టులు: ఈ పోర్టులకు ఐదో ప్రమాద హెచ్చరిక (Danger Signal-V) జారీ చేసినట్లు తుపాను హెచ్చరికల కేంద్రం ప్రకటించింది.
ఈ నేపథ్యంలో తీర ప్రాంతాల ప్రజలు మరియు మత్స్యకారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచించారు.