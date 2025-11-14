Chandrababu: విశాఖను దేశానికే 'గేట్వే'గా మారుస్తాం
Chandrababu: దేశంలోనే అత్యంత అందమైన నగరాల్లో ఒకటిగా విశాఖపట్నానికి పేరుందని ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు అన్నారు. విశాఖలో...
Chandrababu: దేశంలోనే అత్యంత అందమైన నగరాల్లో ఒకటిగా విశాఖపట్నానికి పేరుందని ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు అన్నారు. విశాఖలో జరుగుతున్న ప్రతిష్ఠాత్మక సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సులో ఆయన కీలక ప్రసంగం చేశారు.
అంతర్జాతీయ భాగస్వామ్యం
ఈ సదస్సుకు 72 దేశాల నుంచి ప్రతినిధులు హాజరయ్యారని సీఎం చంద్రబాబు వెల్లడించారు. ఈ భారీ అంతర్జాతీయ భాగస్వామ్యాన్ని రాష్ట్ర అభివృద్ధికి ఉపయోగించుకుంటామని ఆయన తెలిపారు.
సురక్షిత నగరం, పెట్టుబడుల కేంద్రం
సురక్షిత నగరం: విశాఖ నగరం గురించి ప్రస్తావిస్తూ.. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇటీవల విశాఖను సురక్షితమైన నగరంగా ప్రకటించిందని ముఖ్యమంత్రి పేర్కొన్నారు.
గేట్వేగా ఏపీ: దేశానికి గేట్వే (Gateway) లా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం రూపాంతరం చెందుతోందని ఆయన విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు.
పెట్టుబడిదారుల లక్ష్యం: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ప్రస్తుతం పెట్టుబడిదారులు లక్ష్యంగా ఎదుగుతోందని, పరిశ్రమలు, వాణిజ్యానికి అనుకూలమైన వాతావరణం రాష్ట్రంలో ఉందని ముఖ్యమంత్రి వివరించారు.
ఈ సదస్సు ద్వారా రాష్ట్రానికి మరిన్ని అంతర్జాతీయ పెట్టుబడులు, వాణిజ్య భాగస్వామ్యాలు వస్తాయని సీఎం చంద్రబాబు ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.