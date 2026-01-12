Chandrababu: తెలంగాణ ప్రాజెక్టులకు నేనెప్పుడూ అడ్డు చెప్పలేదు
Chandrababu: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో వ్యవస్థలను గాడిలో పెట్టి, ప్రజల్లో తిరిగి విశ్వాసాన్ని నింపడంలో తమ ప్రభుత్వం విజయవంతమైందని ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు స్పష్టం చేశారు.
Chandrababu: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో వ్యవస్థలను గాడిలో పెట్టి, ప్రజల్లో తిరిగి విశ్వాసాన్ని నింపడంలో తమ ప్రభుత్వం విజయవంతమైందని ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు స్పష్టం చేశారు. సచివాలయంలో మంత్రులు, కార్యదర్శులతో నిర్వహించిన కీలక సమీక్షా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడారు. 2025 ఏడాది రాష్ట్రానికి మంచి ఫలితాలను ఇచ్చిందని, విధ్వంసమైన వ్యవస్థల నుంచి సుపరిపాలన వైపు అడుగులు వేశామని ఆయన పేర్కొన్నారు.
సంక్షేమంలో సరికొత్త రికార్డులు
ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా అమలు చేస్తున్న 'సూపర్ సిక్స్' పథకాల ద్వారా లబ్ధిదారులకు చేకూరిన ప్రయోజనాలను సీఎం ఈ సందర్భంగా వివరించారు:
తల్లికి వందనం: 67 లక్షల మంది విద్యార్థుల తల్లుల ఖాతాల్లో రూ. 10,090 కోట్లు జమ.
స్త్రీశక్తి పథకం: 3.5 కోట్ల మంది మహిళలకు ఉచిత ప్రయాణ సౌకర్యం; ఇందుకోసం రూ. 1,114 కోట్ల వ్యయం.
అన్నదాత సుఖీభవ: 46 లక్షల మంది రైతుల ఖాతాల్లో రూ. 6,310 కోట్లు జమ.
పింఛన్లు: గడచిన ఏడాదిన్నర కాలంలో రూ. 50,000 కోట్ల మేర పింఛన్ల పంపిణీ చేసి సంక్షేమంలో కొత్త మైలురాయిని అధిగమించాం.
అమరావతి, పోలవరం - రాష్ట్ర జీవనాడి
గతంలో అమరావతిని ఎడారి అని హేళన చేసిన వారికి అభివృద్ధి ద్వారానే సమాధానం చెబుతామని సీఎం అన్నారు. అభివృద్ధిలో రైతులను భాగస్వాములను చేస్తూ అమరావతిని స్ఫూర్తిదాయక ప్రాజెక్టుగా తీర్చిదిద్దుతున్నామని చెప్పారు.
పోలవరం & నల్లమలసాగర్: "పోలవరం పూర్తయితే దక్షిణ భారతదేశంలో మనతో ఏ రాష్ట్రం పోటీ పడలేదు" అని చంద్రబాబు ధీమా వ్యక్తం చేశారు. నల్లమలసాగర్ ప్రాజెక్టు ద్వారా రాయలసీమ, ప్రకాశం జిల్లాలకు నీరు అందించేందుకు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తున్నామన్నారు. ఎగువ నుంచి వచ్చే మిగులు జలాలను వాడుకోవడం వల్ల ఎవరికీ నష్టం లేదని, పోలవరం నీటిని తెలంగాణ కూడా వాడుకునే అవకాశం ఉంటుందని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఆ రాష్ట్రంలో ప్రాజెక్టులు కట్టినప్పుడు తానెప్పుడూ అడ్డు చెప్పలేదని సీఎం గుర్తుచేశారు.
పారిశ్రామిక వేగంతో ఉపాధి కల్పన
రాష్ట్రం పెట్టుబడులకు కేరాఫ్ అడ్రస్గా మారిందని సీఎం వెల్లడించారు:
దేశంలోకి వస్తున్న విదేశీ పెట్టుబడుల్లో 25 శాతం వాటా ఏపీకే దక్కింది.
ఎస్ఐపీబీ (SIPB) ద్వారా రూ. 8.74 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులకు ఆమోదం తెలిపాం.
వీటి ద్వారా రాష్ట్ర యువతకు పెద్ద ఎత్తున ఉద్యోగ అవకాశాలు లభించనున్నాయి.
విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్రుల సెంటిమెంట్ అని, కేంద్రంతో చర్చించి ప్లాంట్ను నిలబెట్టుకుంటామని భరోసా ఇచ్చారు. అలాగే భోగాపురం ఎయిర్పోర్టు పనులు తుది దశకు చేరుకున్నాయని, త్వరలోనే దానిని జాతికి అంకితం చేస్తామని ప్రకటించారు.