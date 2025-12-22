  • Menu
CM Chandrababu: ఈనెల 25 నుంచి విదేశీ పర్యటనకు సీఎం చంద్రబాబు కుటుంబం

CM Chandrababu: ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు తన కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి విదేశీ పర్యటనకు వెళ్లనున్నారు.

CM Chandrababu: ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు తన కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి విదేశీ పర్యటనకు వెళ్లనున్నారు. ఈ నెల (డిసెంబర్) 25వ తేదీన వారు ఏపీ నుంచి బయలుదేరనున్నారు. క్రిస్మస్ మరియు నూతన సంవత్సర వేడుకల (New Year 2026) నేపథ్యంలో ఈ విహారయాత్రను ప్లాన్ చేసినట్లు తెలుస్తోంది.

ఈ పర్యటనలో ఆసక్తికరమైన అంశం ఏమిటంటే, కుటుంబ సభ్యులు రెండు వేర్వేరు దేశాలను సందర్శించనున్నారు. సీఎం చంద్రబాబు మరియు భువనేశ్వరి. వీరిద్దరూ కలిసి ఒక దేశంలో పర్యటించనున్నారు. మంత్రి నారా లోకేష్ తన భార్య బ్రాహ్మణి, కుమారుడు దేవాన్ష్‌తో కలిసి మరో దేశాన్ని సందర్శించనున్నారు.

కొత్త ఏడాది వేడుకలను విదేశాల్లోనే జరుపుకోనున్న ఈ కుటుంబం, తిరిగి 2026 జనవరి మొదటి వారంలో ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు చేరుకోనుంది. గత కొన్నాళ్లుగా ఎన్నికలు, ప్రభుత్వ పాలనతో బిజీగా ఉన్న ముఖ్యమంత్రి మరియు లోకేష్.. కొద్దిరోజుల పాటు విశ్రాంతి తీసుకోవడం కోసం ఈ పర్యటనకు వెళ్తున్నట్లు పార్టీ వర్గాలు వెల్లడించాయి. ముఖ్యమంత్రి విదేశీ పర్యటన నేపథ్యంలో రాష్ట్ర పాలనా వ్యవహారాలపై ముందస్తుగా అధికారులకు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసే అవకాశం ఉంది.


