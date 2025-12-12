  • Menu
CM Chandrababu: త్వరలోనే భోగాపురం ఎయిర్‌పోర్టు పూర్తవుతుంది

Highlights

CM Chandrababu: ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి ఎన్. చంద్రబాబు నాయుడు విశాఖపట్నంలో అంతర్జాతీయ ఐటీ దిగ్గజం కాగ్నిజెంట్ (Cognizant) క్యాంపస్‌ నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన చేశారు.

CM Chandrababu: ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి ఎన్. చంద్రబాబు నాయుడు విశాఖపట్నంలో అంతర్జాతీయ ఐటీ దిగ్గజం కాగ్నిజెంట్ (Cognizant) క్యాంపస్‌ నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రి నారా లోకేష్ కూడా పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు మాట్లాడుతూ, భవిష్యత్తులో విశాఖపట్నం రాష్ట్రానికి నాలెడ్జ్ ఎకానమీ (Knowledge Economy) మరియు టెక్నాలజీకి కేంద్రంగా మారుతుందని ప్రకటించారు.

సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు కీలక ప్రకటనలు:

"వైజాగ్ నగరాన్ని ఎకనమిక్ రీజియన్ కింద అభివృద్ధి చేస్తాం. ఒక విజన్‌తో ముందుకు వెళ్తూ అద్భుతాలు సాధిస్తున్నాం."

"విశాఖపట్నం ప్రపంచవ్యాప్తంగా పెట్టుబడులు పెట్టడానికి అత్యంత అనుకూలమైన కేంద్రంగా ఉంది."

కీలక ప్రాజెక్టులు:

త్వరలోనే భోగాపురం ఎయిర్‌పోర్టు నిర్మాణాన్ని పూర్తి చేస్తాం.

వైజాగ్‌లో త్వరలో మెట్రో రైలు ప్రాజెక్టును కూడా ప్రారంభించబోతున్నాం.

కాగ్నిజెంట్ క్యాంపస్ శంకుస్థాపనతో విశాఖలో ఐటీ అభివృద్ధికి మరో ముందడుగు పడినట్లయింది.

