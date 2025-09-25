  • Menu
Home  > ఆంధ్రప్రదేశ్

Tirumala: తిరుమలలో ఏఐ కమాండ్‌ కంట్రోల్‌ సెంటర్‌ను ప్రారంభించిన సీఎం చంద్రబాబు

Tirumala: తిరుమలలో ఏఐ కమాండ్‌ కంట్రోల్‌ సెంటర్‌ను ప్రారంభించిన సీఎం చంద్రబాబు
x
Highlights

Tirumala: తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (తితిదే) నూతనంగా ఏర్పాటు చేసిన AI ఇంటిగ్రేటెడ్‌ కమాండ్‌ కంట్రోల్‌ సెంటర్‌ను ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ప్రారంభించారు.

Tirumala: తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (తితిదే) నూతనంగా ఏర్పాటు చేసిన AI ఇంటిగ్రేటెడ్‌ కమాండ్‌ కంట్రోల్‌ సెంటర్‌ను ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ప్రారంభించారు. ఎన్‌ఆర్‌ఐల సహకారంతో దేశంలోనే తొలిసారిగా ఈ వ్యవస్థను తిరుమలలోని వైకుంఠం-1 కాంప్లెక్స్‌లో అందుబాటులోకి తెచ్చారు.

సెంటర్‌ పనితీరును అధికారులు ముఖ్యమంత్రికి వివరించగా, ఆయన పలు ముఖ్య సూచనలు చేశారు:

క్యూలైన్లలో వేచి ఉండే భక్తులకు శ్రీవారి వైభవాన్ని తెలియజేసేలా వీడియోలను ప్రదర్శించాలి. తితిదే నిర్వహణలో ఉన్న అన్ని ఆలయాలనూ ఈ కమాండ్‌ కంట్రోల్‌ సెంటర్‌కు అనుసంధానించాలి.

AI సెంటర్‌ పనితీరు మరియు లక్ష్యాలు

ప్రతిరోజు శ్రీవారి దర్శనానికి వచ్చే వేలాది మంది భక్తుల ఇబ్బందులను తగ్గించి, మెరుగైన సౌకర్యాలు కల్పించడమే ఈ సెంటర్‌ ప్రధాన లక్ష్యం.

ఈ అధునాతన కేంద్రం ఆర్టిఫీషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI), క్వాంటమ్ రెడీ అనలిటిక్స్, మెషిన్ లెర్నింగ్ టెక్నాలజీతో పనిచేస్తుంది.

ఇది సుమారు 6 వేల సీసీ కెమెరాల సాయంతో 3D మ్యాపింగ్ ద్వారా రద్దీ ప్రాంతాలను (రెడ్ స్పాట్స్‌) గుర్తించి, భక్తుల రద్దీని సమర్థంగా నిర్వహించేందుకు ఉపయోగపడుతుంది.

అలిపిరి నుంచి తిరుమల వరకు భక్తుల రద్దీ, క్యూలైన్ల నిర్వహణ, వసతి మరియు భద్రతను పెంపొందించడానికి ఈ వ్యవస్థ ఎప్పటికప్పుడు సూచనలు చేస్తుంది.

ఈ AI కమాండ్‌ కంట్రోల్‌ సెంటర్‌ ద్వారా తిరుమలలో భక్తులకు స్వామి వారి దర్శనం మరింత సులభతరం కానుంది.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick