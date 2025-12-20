CM Chandrababu: వచ్చే ఏడాది వరకు విద్యావ్యవస్థలో పెనుమార్పు రాబోతుంది
Chandrababu: ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు శనివారం అనకాపల్లి జిల్లా తాళ్లపాలెంలో పర్యటించారు. ఈ సందర్భంగా సాంఘిక సంక్షేమ రెసిడెన్షియల్ పాఠశాలలో రాష్ట్రవ్యాప్త ‘ముస్తాబు’ (Mustaabu) కార్యక్రమాన్ని ఆయన అధికారికంగా ప్రారంభించారు. విద్యార్థులతో కలిసి ముచ్చటించిన సీఎం, వారి భవిష్యత్తు మరియు రాష్ట్ర విద్యావ్యవస్థపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.
స్వర్ణాంధ్ర-స్వచ్ఛాంధ్రలో భాగంగా విద్యార్థుల్లో వ్యక్తిగత పరిశుభ్రత పట్ల అవగాహన పెంచేందుకు ‘ముస్తాబు’ కార్యక్రమాన్ని ప్రభుత్వం చేపట్టిందని సీఎం తెలిపారు. పాఠశాల పరిసరాలు, విద్యార్థుల ఆరోగ్యం మెరుగుపడటం వల్ల చదువుపై ఏకాగ్రత పెరుగుతుందని ఆయన పేర్కొన్నారు.
విద్యార్థులను ఉద్దేశించి ప్రసంగిస్తూ, రాబోయే ఏడాదిలో రాష్ట్ర విద్యావ్యవస్థలో పెనుమార్పులు రాబోతున్నాయని చంద్రబాబు వెల్లడించారు. "ప్రతి విద్యార్థి ఒక లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించుకుని చదవాలి. చిన్న చిన్న ఆలోచనలే జీవితంలో పెద్ద మార్పులకు పునాది వేస్తాయి" అని ఆయన పిలుపునిచ్చారు. బాగా చదువుకుని ఉన్నత శిఖరాలను అధిరోహించడం ద్వారా తల్లిదండ్రులకు, రాష్ట్రానికి మంచి పేరు తీసుకురావాలని ఆకాంక్షించారు.
ప్రపంచస్థాయి పోటీని తట్టుకునేలా మన విద్యార్థులను తయారు చేయడమే ప్రభుత్వ ఉద్దేశమని, అందుకోసం పాఠశాలల్లో అత్యాధునిక మౌలిక సదుపాయాలు మరియు వినూత్న బోధనా పద్ధతులను ప్రవేశపెడుతున్నట్లు ముఖ్యమంత్రి స్పష్టం చేశారు.