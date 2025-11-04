  • Menu
Highlights

Chandrababu: ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు లండన్ పర్యటనలో రాష్ట్రానికి పెట్టుబడులను ఆకర్షించేందుకు కృషి చేస్తున్నారు. ఈ పర్యటనలో భాగంగా ముఖ్యమంత్రి పలువురు ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్తలు మరియు వ్యాపార వ్యూహకర్తలతో సమావేశమయ్యారు.

ఏపీలో ఉన్న అపారమైన పెట్టుబడుల అవకాశాలు, అనుకూలమైన పారిశ్రామిక విధానాలను సీఎం చంద్రబాబు వారికి వివరించారు. ముఖ్యంగా, సాంకేతికత (టెక్నాలజీ), గ్రీన్ ఎనర్జీ (పునరుత్పాదక ఇంధనం) వంటి కీలక రంగాలలో రాష్ట్రం సాధిస్తున్న ప్రగతిని, భవిష్యత్తు లక్ష్యాలను వారికి తెలియజేశారు.

భాగస్వామ్య సదస్సుకు ఆహ్వానం

రాష్ట్రంలో పారిశ్రామిక అభివృద్ధిని మరింత వేగవంతం చేసే లక్ష్యంతో, విశాఖపట్నంలో ఈ నెల 14, 15 తేదీల్లో జరగనున్న ప్రతిష్టాత్మక భాగస్వామ్య సదస్సు (Partnership Summit) కు రావాల్సిందిగా సీఎం చంద్రబాబు లండన్ పారిశ్రామిక దిగ్గజాలను, వ్యాపార ప్రముఖులను సాదరంగా ఆహ్వానించారు.

ఈ సదస్సు ద్వారా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న పెట్టుబడిదారులతో చర్చించి, రాష్ట్రానికి భారీగా పెట్టుబడులను తీసుకురావాలనే లక్ష్యంతో ముఖ్యమంత్రి ఈ సమావేశాలు నిర్వహిస్తున్నారు. రాష్ట్రం అభివృద్ధిలో భాగస్వాములు కావాలని, తద్వారా రాబోయే తరాలకు ఉపాధి అవకాశాలను సృష్టించాలని ఆయన విజ్ఞప్తి చేశారు.

