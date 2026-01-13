  • Menu
Home  > ఆంధ్రప్రదేశ్

Chandrababu: నారావారిపల్లెలో చంద్రబాబు కుటుంబం సంక్రాంతి సందడి.. ముగ్గుల పోటీల్లో భువనేశ్వరి, బ్రాహ్మణి!

Chandrababu: నారావారిపల్లెలో చంద్రబాబు కుటుంబం సంక్రాంతి సందడి.. ముగ్గుల పోటీల్లో భువనేశ్వరి, బ్రాహ్మణి!
x
Highlights

Chandrababu: ఏపీ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు తన స్వగ్రామమైన నారావారిపల్లెలో సంక్రాంతి వేడుకలను కుటుంబ సమేతంగా ఎంతో ఉత్సాహంగా జరుపుకుంటున్నారు.

Chandrababu: ఏపీ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు తన స్వగ్రామమైన నారావారిపల్లెలో సంక్రాంతి వేడుకలను కుటుంబ సమేతంగా ఎంతో ఉత్సాహంగా జరుపుకుంటున్నారు. దీనికి సంబంధించిన విశేషాలు ఇలా ఉన్నాయి:

నారావారిపల్లెలో సందడి చేసిన కుటుంబ సభ్యులు

సంక్రాంతి సంబరాల్లో భాగంగా చంద్రబాబు నాయుడుతో పాటు ఆయన సతీమణి నారా భువనేశ్వరి, కుమారుడు మంత్రి లోకేశ్‌, కోడలు బ్రాహ్మణి, మనవడు దేవాంశ్‌, నందమూరి బాలకృష్ణ సతీమణి వసుంధర మరియు ఇతర కుటుంబ సభ్యులు పాల్గొన్నారు.

గ్రామంలో మహిళల కోసం ఏర్పాటు చేసిన ముగ్గుల పోటీలను నారా భువనేశ్వరి, బ్రాహ్మణి స్వయంగా పరిశీలించి పోటీదారులను ఉత్సాహపరిచారు.

సంక్రాంతి వేడుకల్లో భాగంగా ఏర్పాటు చేసిన పలు క్రీడా పోటీల్లో మనవడు దేవాంశ్‌ పాల్గొనగా, ఆ ఆసక్తికర సన్నివేశాలను సీఎం చంద్రబాబు మరియు కుటుంబ సభ్యులు చిరునవ్వుతో తిలకించారు.

ప్రజలతో ముఖ్యమంత్రి ముఖాముఖి

పండుగ వేళ కూడా సీఎం చంద్రబాబు ప్రజలకు అందుబాటులో నిలిచారు. ఉదయాన్నే తనను కలవడానికి వచ్చిన స్థానికుల నుంచి వినతిపత్రాలను స్వీకరించి, వారి సమస్యలను అడిగి తెలుసుకున్నారు.

అభివృద్ధి పనులకు శ్రీకారం

నేడు నారావారిపల్లెలో పలు అభివృద్ధి పనులకు సీఎం శంకుస్థాపనలు మరియు ప్రారంభోత్సవాలు చేయనున్నారు. సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా మొత్తం మూడు రోజుల పాటు చంద్రబాబు నాయుడు తన స్వగ్రామంలోనే గడపనున్నారు.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick