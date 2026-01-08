CM Chandrababu: ముఖ్యమంత్రి అంటే పెత్తందారు కాదు.. ప్రజా సేవకుడు! ఆడబిడ్డలతో టీడీపీది విడదీయరాని బంధం: సీఎం చంద్రబాబు
గుంటూరులో సరస్ మేళా 2026ను ప్రారంభించిన సీఎం చంద్రబాబు. మహిళా సాధికారత, డ్వాక్రా సంఘాల అభివృద్ధిపై ఆయన చేసిన కీలక వ్యాఖ్యలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
"ముఖ్యమంత్రి అంటే పెత్తనం చలాయించే వ్యక్తి కాదు.. ప్రజలకు సేవ చేసే ఒక సేవకుడు" అని ఏపీ సీఎం నారా చంద్రబాబు నాయుడు స్పష్టం చేశారు. గుంటూరులో అట్టహాసంగా ప్రారంభమైన **'సరస్ మేళా 2026'**లో ఆయన ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా మహిళా సాధికారత, డ్వాక్రా వ్యవస్థపై ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశమయ్యాయి.
డ్వాక్రా: 30 ఏళ్ల ప్రస్థానం.. దేశానికే ఆదర్శం
మహిళలు తమ సొంత కాళ్లపై నిలబడాలనే లక్ష్యంతో 30 ఏళ్ల క్రితం తాను విత్తిన 'డ్వాక్రా' (DWACRA) మొక్క నేడు మహావృక్షమై దేశానికే ఆదర్శంగా నిలిచిందని సీఎం గర్వంగా ప్రకటించారు.
రికార్డు స్థాయిలో నిధులు: ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో 1.13 కోట్ల మంది డ్వాక్రా మహిళలు ఉన్నారని, వారు రూ. 26,000 కోట్ల నిధిని, రూ. 5,200 కోట్ల కార్పస్ ఫండ్ను ఏర్పాటు చేసుకోవడం గొప్ప విషయమని కొనియాడారు.
బ్యాంకు రుణాలు: 2024-25 ఏడాదిలో డ్వాక్రా సంఘాలు రూ. 46,590 కోట్ల మేర బ్యాంకు రుణాలు పొందడం వారిపై ఉన్న నమ్మకానికి నిదర్శనమని చెప్పారు.
సరస్ మేళా.. ఒక 'మినీ ఇండియా'
కేంద్రమంత్రి పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన ఈ ఎక్స్పో 'మినీ ఇండియా'ను తలపిస్తోందని సీఎం ప్రశంసించారు.
హస్తకళలు, చేనేత వస్త్రాలు, స్థానిక ఆహార ఉత్పత్తులకు ఈ మేళా ఒక వేదికగా నిలుస్తుందని ఆయన పేర్కొన్నారు.
స్టాళ్లను సందర్శించిన సమయంలో సీఎం తన సతీమణి భువనేశ్వరి కోసం ఒక చేనేత చీరను కొనుగోలు చేయడం అక్కడి వారిని ఆకట్టుకుంది.
మహిళలతో టీడీపీకి ప్రత్యేక అనుబంధం
"ఆడబిడ్డల సంక్షేమం తెలుగుదేశం పార్టీ డీఎన్ఏలోనే ఉంది" అని చంద్రబాబు అన్నారు.
ఆస్తి హక్కు: ఆనాడు ఎన్టీఆర్ మహిళలకు ఆస్తిలో సమాన హక్కు కల్పించి విప్లవం సృష్టించారు.
విద్య: తిరుపతిలో పద్మావతి మహిళా వర్సిటీని ఏర్పాటు చేసి చదువుకు పెద్దపీట వేశారు.
ఆర్థిక భరోసా: డ్వాక్రా ద్వారా నేడు కోట్లాది మంది ఇళ్లలో వెలుగులు నింపిన ఘనత టీడీపీదేనని గుర్తు చేశారు.
కూటమి ప్రభుత్వ పథకాలే శ్రీరామరక్ష!
మహిళల కష్టాలు తెలిసిన ప్రభుత్వం తమదని, అందుకే అనేక సంక్షేమ పథకాలను అమలు చేస్తున్నామని సీఎం వివరించారు.
- తల్లికి వందనం: 67 లక్షల మంది విద్యార్థుల తల్లుల ఖాతాల్లో ఏడాదికి రూ. 10,090 కోట్లు జమ.
- దీపం పథకం: ఏడాదికి మూడు ఉచిత గ్యాస్ సిలిండర్ల పంపిణీ.
- స్త్రీ శక్తి: మహిళలకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణ సౌకర్యం.
- వాట్సాప్ గవర్నెన్స్: ప్రజల వద్దకే పాలనను తీసుకెళ్లడం.
మానవత్వం చాటుకున్న సీఎం
మేళా సందర్శనలో తన భర్త అనారోగ్యం గురించి విన్నవించుకున్న ఒక పొదుపు సంఘం మహిళకు సీఎం తక్షణమే స్పందించారు. ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి (CMRF) నుంచి రూ. 6 లక్షల ఆర్థిక సాయాన్ని అక్కడికక్కడే మంజూరు చేసి తన ఉదారతను చాటుకున్నారు.