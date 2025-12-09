Chittoor Road Accident: చిత్తూరు జిల్లాలో ఘోర ప్రమాదం.. ముగ్గురు మృతి
Chittoor Road Accident: చిత్తూరు జిల్లాలో ఘోర రోడ్డుప్రమాదం జరిగింది. నగరి సమీపంలో రెండు కార్లు ఎదురెదురుగా ఢీకొన్నాయి. ఈ ఘటనలో ముగ్గురు వ్యక్తులు అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. మరో ముగ్గురికి తీవ్రగాయాలు అయ్యాయి. మృతుల్లో ఇద్దరు తిరుచానూరు పద్మావతి అమ్మవారి ఆలయం కార్మికులు కాగా.. మరో వ్యక్తి తమిళనాడుకు చెందిన వ్యక్తిగా గుర్తించారు.
ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. అతివేగంతో పాటు, చెన్నై-తిరుపతి హైవేపై రహదారి విస్తరణ పనుల కారణంగా సరైన మళ్లింపు సూచిక బోర్డులు లేకపోవడమే ప్రమాదానికి ప్రధాన కారణమని స్థానికులు చెబుతున్నారు.
